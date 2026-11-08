Herkes almak için sıraya girdi... Beyaz dut kurusu kürü! Dut yaprağı... Bin derde deva oluyor

Türkiye'de demografik yapı hızla değişirken, yalnız yaşayan yaşlı nüfustaki artış klinik ve sosyal riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar ruhsal sağlığı etkileyen klinik bir tablo olduğunu söyledi. İbrahim Saraçoğlu'nun ruh ve beden sağlığı için önerdiği doğal bir sakinleştirici olan kuru dut ruh sağlığına ve bin derde deva oluyor.

Kuru dut ve süt karışımı, ikisinin de sunduğu faydaların birleşimiyle oldukça besleyici bir ikilidir. İşte bu karışımın bazı faydaları:

Enerji artışı: Kuru dut doğal şeker kaynağı olduğu için enerji seviyenizi yükseltir. Süt ise protein ve karbonhidratlarla bu enerjiyi destekler.

Kemik sağlığı: Her ikisi de kalsiyum açısından zengin olduğundan kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur.

Bağışıklık sistemi: Kuru dut antioksidan bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Süt de bağışıklık için önemli olan protein sağlar.

Sindirim: Kuru dut lif bakımından zengin olup sindirimi düzenler. Süt ise sindirime yardımcı olan probiyotikler içerebilir (probiyotik sütler).

Cilt sağlığı: Kuru dut ve sütteki antioksidanlar cilt sağlığını korur ve yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Özetle: Kuru dut ve süt karışımı, enerji, kemik sağlığı, bağışıklık sistemi, sindirim ve cilt sağlığı gibi birçok alanda faydalı olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya özel bir diyet uyguluyorsanız bir uzmana danışmanız önemlidir.

Önemli Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, dut-süt karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

İbrahim Saraçoğlu'ndan önemli uyarılar neler?

Eğer, kanda iltihap bulunmuş ise, aşağıda uygulama şeklini önermiş olduğum beyaz dut kurusu kürü, mükemmel bir destekleyicidir. Kanda yüksek olan CRP (chemical reactive protein) değerinin düşürülmesinde iyi bir yardımcıdır.

Kanda İltihap Şikayetine Karşı Beyaz Dut Kürü

Anadolu’da beyaz dut ve yapraklarının bazı iltihaplı hastalıklara karşı kullanıldığı Osmanlı Döneminden beri bilinmektedir. Dutun yapraklarında kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki tabloda vermiş bulunuyorum. Şeker hastalarının derilerinde kapanmakta geciken yaralarına karşı taze dut yaprağından hazırlanmış ve ılık olarak uygulanacak dut yaprağı çayının pansumanı iyi bir destekleyicidir.

Kandaki İltihaba Karşı Beyaz Dut Kurusu Kürü

Kandaki CRP (Chemical Reaktif Protein) yüksekse düşürülmesinde mükemmel bir destekleyicidir. Yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atınız ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam ediniz. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indiriniz. Ilıyınca süzünüz, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısı akşam aç karnına içilir. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden yirmi dakika önce içilir. Haşlanmış dutların tüketilmesi şart değildir. Toplam 25 gün uygulanır.

Dikkat: Şeker hastalarının kan şekerini yükselteceğinden dolayı, beyaz dut kurusu kürünü uygulamamaları gerekir.

İltihap için yapılan dut kurusu kürü 3 yaş ve üzeri uygulanması önerilmektedir.

Beyaz dut kurusu kürünün farklı hastalıklara pek çok faydası bulunmaktadır. Beyaz dut kurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı da kullanım alanına göre değişir. İşte beyaz dut kurusu kürü tarifleri:

Eğer kandaki iltihaba karşı beyaz dut kurusu kürü kullanılacak ise 25 günlük bir kür uygulanmalıdır. Bu kürü yarım litre kaynayan suyun içine bir avuç kuru beyaz dut atarak hazırlayabilirsiniz. 6 dakika boyunca kaynattığınız kuru beyaz dutları ocaktan aldıktan sonra süzünüz. Yarısını sabah aç karnına diğer yarısını da akşam aç karnına içiniz.

DUT KURUSU FAYDALARI

İçeriğindeki yüksek C vitamini oranı ile şifa deposu olan ve antioksidan özelliği bulunan dut kurusunun faydaları aşağıdaki gibidir:

*Dut kurusu doğal antibiyotik olarak tüketilebilir.

*C vitamini açısından oldukça zengindir, antioksidan kaynağıdır.

*Düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

*Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Karaciğer ve böbrek hastalıklarına sahip olan kişilerin tüketmesi önerilir.

*Diş eti rahatsızlıklarında iyileşme sağlar.

*Kemiklerin gelişmesinde yardımcı olur.

*Kansızlık sorunu yaşayan kişilerin kullanması gerekmektedir.

*Kanı temizleyici özelliğe sahiptir.

*Kanda pıhtılaşma olmasının önüne geçer.

*Egzama gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.

*Kış aylarında bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak grip ve soğuk algınlığa karşı vucüdun direncini arttırır.

*Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

*Göz sağlığına iyi gelir.

*Saç dökülmesinin önlenmesinde kullanılır.

*Vücudun enerji ihtiyacını karşılar.

Beyaz Dut Kurusu Kürü Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı su

1 tepeleme yemek kaşığı dut kurusu

Beyaz Dut Kurusu Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Vücuttaki iltihabı kurutucu özellikte bir kürdür. (üveit ve iltihaplanmaya bağlı kistlerde kullanılabilir.Şeker hastaları için uygun değil. )

Suyu kaynatıp dut kurusunu içine atın ve 6 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Ilıyana kadar bekleyip süzün. Yarısını sabah kahvaltısından yarım saat önce yarısına da akşam yemeğinden yarım saat önce için. (içince yarım saat bir şey yemeyin)

Her gün taze hazırlayın, 21 gün devam edin.

Özellikle meyvesi yaz dönemlerinde tercih edilen ve çok faydalı olan fakat dut yaprağı da insan vücuduna da birçok faydası bulunmaktadır. Kurutulmuş ya da tazesiyle çayı yapılmaktadır. Ayrıca harika dolması da olmaktadır. İnanılmaz dut çayının faydaları nelerdir?, Dut yaprağının faydaları nelerdir?, dut yaprağının faydaları?, işte bu soruların yanıtı…

Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Özellikle kan basıncı seviyesinin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde kan şekeri seviyesini de kontrol etmektedir.

Dut yaprağı özellikle şeker hastalığı için oldukça faydalıdır.

Ayrıca tansiyonu dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.

Hatta dut yaprağının kötü kolesterolü düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

Tam bir karaciğer dostudur. Ayrıca karaciğer hastalıklarının önlenmesinde de yardımcı olmaktadır.

Çok güçlü antioksidanlar sayesinde göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. Göz hastalıklarına karşı da koruyucudur.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olmaktadır. Ayrıca kalbin ritmini de dengelemektedir.

Dut yaprağının diğer bir özelliği ise bağırsakları en iyi şekilde temizlemesidir.

Sadece bağırsakları temizlemiyor, karaciğeri de temizlemektedir.

İçerisinde A, B1, B2, ve B6 vitaminleri oldukça zengin bulunmaktadır.

Ayrıca antioksidan bakımında da zengin olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bu sayede vücuda girebilecek hastalıklara karşı da korucu olmaktadır.

Demir, çinko, magnezyum, potasyum, protein ve kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.

İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde vücudun vitamin ihtiyacını da karşılamaktadır. Ayrıca kemik sağlığına olumlu yönde çok sayıda katkısı da bulunmaktadır.

Sindirim sistemini güçlendirir. Bu sayede kabızlık gibi sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Dut yaprağının içerisinde bulunan vitaminler sayesinde saç sağlığına inanılmaz faydaları bulunmaktadır.

Özellikle karaciğer kanserini önleyicidir.

Kan şekerinin düşürülmesinde de yardımcı olmaktadır.

Dut yaprağının yaşlanmaya karşı da etkisi bulunmaktadır.

Dutun Kullanımı Nasıldır?

Yaprağın hem kurutulmuş hem de tazesinde saç yapılabilir. Kaynamış suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demleme süresi dolduktan sonra ise ılık şekilde günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir.

Dut yaprağından dolma da yapılmaktadır. Zeytin yağlı dolması da çok faydalı olmaktadır.

Faydalıdır fakat yine de çayı çok fazla tüketilmemelidir.

Doğal bir sakinleştirici potansiyeline sahip olan bu bitki, özellikle stres kaynaklı uykusuzluk ve anksiyete üzerinde destekleyici bir rol oynayabilir.