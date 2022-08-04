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Gündem Herhangi bir yaralanma olmadı! Bakan Koca duyurdu
Gündem

Herhangi bir yaralanma olmadı! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hastanın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 21:48:00 -
Herhangi bir yaralanma olmadı! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hastanın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından Balıklı Rum Hastanesindeki yangının ardından hastalar ve hastane personelinin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

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