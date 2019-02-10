Hergeleye yargı tokadı

Hürriyet gazetesindeki köşesinde her fırsatta mütedeyyin kesimi hedef alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye muhalefetlik adı altında çirkin yazılara imza atan ve gazetemiz Akit’e kin kusan A. Hakan Coşkun’a mahkeme tokadı indi. Küfür ve hakaretleri dolayısıyla yerel mahkeme tarafından tekzip yayınlamasına hükmedilen Coşkun, hem tekzibe yer vermediği hem de ağzı bozuk yazılarına devam ettiği için üst mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Vakit’in mahkeme kararıyla tekzip yayınlattığı Ahmet Hakan, 6 Kasım 2008 tarihinde kaleme aldığı “Ahlaksız Vakit’le mücadeleye devam” başlıklı yazısında Vakit’e hakaretler, iftiralar ve küfürler yağdırmıştı.

50 bin liralık tokat

2008 ve 2009 yılında Vakit’in gönderdiği iki tekzibi köşesinde yayınlamak zorunda kalan Ahmet Hakan üçüncüsünü yayınlamayı göze alamadı. 6 Kasım 2008’de Hürriyet’teki köşesinden Vakit gazetesine hakaret eden Ahmet Hakan’ın köşesinde tekzip yayınlanması talebi 09.02.2012 tarihinde Yargıtay’ın da onayından geçerek kabul edildi. Mahkeme kararı ile üçüncü kez Vakit’in tekzibini yayınlamak durumu ile karşı karşıya kalan Ahmet Hakan, suç olmasına rağmen tekzibe köşesinde yer vermedi. Tekzibin yayınlanmaması nedeniyle Vakit’in avukatı Ali Pacci, Hürriyet hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçu sabit gören Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Hürriyet’i 50 bin lira para cezası ödemeye ve tekzibin ilan şeklinde yayınlanmasına karar verdi. Hürriyet’in temyiz ettiği kararı Yargıtay 19. Ceza Dairesi yıllar sonra karara bağladı. Yargıtay’ın 5 Temmuz 2018’deki onama kararı ile birlikte resmi kararın metni, Akşam ve Güneş gazetelerinde ilan olarak yayımlandı.

İşte Vakit’in o tekzip yazısı

A.Coşkun’un, Aydın Doğan dönemindeki Hürriyet gazetesinde köşesinde yayınlayamadığı ve bu sebeble para cezasına çarptırıldığı Vakit’in tekzip metni şu şekilde: Vakit, ‘ahlâklı, dürüst gazete’dir! Hürriyet gazetesinin 6 Kasım 2008 tarihli, 21828 sayılı nüshasında, yine bu köşede Ahmet Hakan imzası ile yayınlanan yazıda, müvekkilimin imtiyaz sahibi olduğu Anadolu’da Vakit gazetesine yönelik tümüyle gerçek dışı, haksız, şeref ve haysiyetini ihlal eden ifadelere yer verilmiştir. Mahkeme kararı ile yayınlamak zorunda kaldığı tekzip yazısının üstünde bile, ‘ahlâksız’ suçlaması yaparak; tekzibin yayınlanmasına sebep olan herkesi “etkilediğiniz ve etkileyebileceğiniz meczuplar” olarak nitelemesi kişinin, ‘ahlâk’ konusunda ne kadar çelişki içinde olduğunu göstermektedir. Vakit gazetesi, önyargılı olmayan herkes tarafından kabul edildiği gibi “yazdıkları ile okuruna güven veren” bir gazetedir. Dik duruşu ile herkesin zihninde “Vakit, haksızlığa boyun eğmez” kanaati uyandıran Vakit, en zorlu dönemlerde bile, okuruna verdiği “hakkı tutma” sözünü hiç çiğnememiş, en ağır ceza tehditlerine karşı, çizgisinden asla taviz vermemiştir, vermeyecektir. Bununla da, gurur duymaktadır. Vakit; kadın-erkek ayırdetmeksizin hiçbir Müslümana hiçbir zaman haksızlık etmemiştir. Yazarın iddiasının aksine Vakit, dindar kadınlara zulmü reva görenleri, güçleri ve makamları ne olursa olsun deşifre etmiştir. Hiçbir hesap peşinde olmadan, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, kadınların yaşadığı haksızlıkları dile getirmiştir. Başörtülü kızlarımızın, okul önlerinden geri çevrildiği günlerde, onların yaşadıkları haksızlığı dile getiren gazete, Vakit gazetesi olmuştur. Vakit; kadını, insan olması itibariyle erkekle paylaştığı ortak noktalardan uzaklaştıran, cinselliğini ön plana çıkarıp, vücudunu bir metâ gibi pazarlayarak istismar edenlere, karşı durmaya devam edecektir. Kadının onurunu kırarak, bunun üzerinden toplumu çözmeyi hedefleyen, egemen ve yaygın kadın istismarcılarına tek kelime etmeyenlerin kime çanak tuttuklarını görememeleri düşündürücüdür. Vakit gazetesi, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da, iftira ve kınamalara aldırmadan; zulme ve gadre uğramışlardan yana olan tavrını sürdürecek; hangi inanç ve düşüncede olursa olsun, kadına yönelen haksız ve onur kırıcı uygulamalarla mücadeleye devam edecektir.