'Hergele' Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu izlenimleri! 'Kafa bulmayı seviyor'

'Hergele' Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı.

Hürriyet'te yayımlanan bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapan Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun İstanbul'a odaklanmış gibi göründüğünü yazdı.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısındaki 'Ekrem İmamoğlu İzlenimleri' başlıklı o bölümü:

Sanki Marlon Brando babanın, Godfather filminde “Ailesiyle vakit geçirmeyen adam, gerçek bir adam değildir” sözünü işitmiş gibi... Ailesine acayip önem veriyor.

Günde 10 bin adım atmaya pek hevesli ama işlerinin yoğunluğu nedeniyle atamıyor.

Yüz günlük sürecini şöyle özetlemek mümkün: Yapı kurma, ekip oluşturma, tanıma, araştırma, inceleme, envanter çıkarma, plan yapma...

Sabah kahvesinin ardından mutlaka yeşil çay içiyor.

Maruz kaldığı haksızlıkları, “Aman da ne büyük haksızlıklara maruz kalıyorum ben” diye mübalağayla karşılamıyor... “Bu işin doğasında bu var” anlayışıyla karşılıyor gibi.

Günde 5-6 saat uykuyla idare ediyor. Ancak ayda bir sefer olsun uzun, upuzun bir uykuya ihtiyaç duyuyor.

Kendisine yönelik suçlamalarla kafa bulmayı seviyor... Mesela “Yapacağız bu işleri, tabii tatile gitmezsek” falan diye espri yapıyor.

“İstanbul’a odaklanamıyor, gözü daha yükseklerde” falan deniliyor ya... Hayır, hayır! Tamamen İstanbul’a odaklanmış gözüküyor.