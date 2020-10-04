Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta sona erdi
ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.
Ligin ilk haftasında derbi maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı son çeyrek önemli bir geri dönüş yaparak sahasında 64-61 yendi. İlk haftayı deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 112-49 yenen Beşiktaş HDI Sigorta lider tamamladı.
Ligde ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi: 102-105
OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 91-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ: 81-63
Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 79-60
Samsun Canik Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta: 49-112
Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray: 64-61
Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor: 68-69