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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta tamamlandı
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:48:18 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde ikinci haftanın son maçında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 71-46 yendi. Haftayı Çankaya Üniversitesi, averajla lider bitirdi.

İkinci hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Çankaya Üniversitesi-Samsun Canik Belediyespor: 121-63

Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 69-58

İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 103-64

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 90-88

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo: 55-83

Galatasaray-OGM Ormanspor: 82-76

Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ: 46-71


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