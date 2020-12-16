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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi: 91 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 59

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:27:09 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Ekti Aytuğ, Emre Yiğit Şimşek, Yasin Niyazi Kahraman

Çankaya Üniversitesi: Ecem Kazar 4, Özge Karataş 3, Gezgin Kardelen, Elif Berfin Baran, Aleyna Fatma Cengizhan, Zellous 17, White 25, Gizem Yavuz 11, Bahar Öztürk 14, Talbert 17, Nira Sena Aral

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 3, Derin Yaya 4, Gizem Başaran 7, Prince 19, Abdelkader 14, Kübra İmren Siyahdemir 3, Gueye 9


1. Periyot: 21-13

Devre: 42-32

3. Periyot: 63-45

ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasından ertelenen maçta Çankaya Üniversitesi, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-59 yendi.

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