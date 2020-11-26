Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 78 - İzmit Belediyespor: 91
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Polat Parlak, Kemal Digilli, Batuhan Kümükoğlu
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Meskonyte 23, Fontaine 17, Wallace 12, Ezgi Manlacı 5, İlknur Yıldızhan 2, Öykü Taşkın 12, Gülfer Tokatlı, Raushan Gültekin 7, Ladin Özel, Nicole Day,
İzmit Belediyespor: Erica Wheeler 8, Egle Siksniute 42, Miray Şahin 10, Clarissa Cristina Dos Santos 7, Saadet Aysu Keskin 13, Defne Melissa Paylar 4, Milica Jovanovic 7, Çağlanur Uzunkuduran
1. Periyot: 9 - 23
Devre: 29 - 38
3. Periyot: 48 - 68
ADANA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 91-78 yendi