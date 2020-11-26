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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 78 - İzmit Belediyespor: 91

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:59:45 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Polat Parlak, Kemal Digilli, Batuhan Kümükoğlu

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Meskonyte 23, Fontaine 17, Wallace 12, Ezgi Manlacı 5, İlknur Yıldızhan 2, Öykü Taşkın 12, Gülfer Tokatlı, Raushan Gültekin 7, Ladin Özel, Nicole Day,

İzmit Belediyespor: Erica Wheeler 8, Egle Siksniute 42, Miray Şahin 10, Clarissa Cristina Dos Santos 7, Saadet Aysu Keskin 13, Defne Melissa Paylar 4, Milica Jovanovic 7, Çağlanur Uzunkuduran

1. Periyot: 9 - 23

Devre: 29 - 38

3. Periyot: 48 - 68

ADANA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 91-78 yendi




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