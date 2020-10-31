Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol: 80 - OGM Ormanspor: 79
Salon: Kadir Has
Hakemler: Semih Vural, Önder Yılmaz, Nihat Çetin
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 30, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gülse Uğur, Harrigan 16, Gemelos 3, Harris 25
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 4, Robinson 21, Damla Gezgin 3, Walker 4, Sykes 18, Williams 20, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 5, Meltem Avcı 4
1. Periyot: 21-20
Devre: 37-50
3. Periyot: 59-65
5 faulle çıkan: 32.31 Meltem Avcı (OGM Ormanspor)
KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-79 yendi.