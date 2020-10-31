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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

BOTAŞ: 78 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 50

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:23:39 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Yiğit Emre Şimşek, Sedef Yarıcı

BOTAŞ: Buket Ünal 5, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik 6, Işılay Eğin, Aysude Yıldıztekin 2, Williams 12, Bahar Çağlar 4, Sehernaz Çidal 18, Tilbe Şenyürek 19, Işıl Alben, Büşra Akbaş 5, Marina Bas 7

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 4, Ladin Özel, Öykü Taşkın, Gülfer Tokatlı 7, İlknur Yıldızhan, Fontaine 6, Ezgi Manlacı 4, Meskonyte 11, Dürdane Gülşah Gümüşay, Wallace 18

1. Periyot: 19-9

Devre: 43-26

3. Periyot: 59-40

5 faulle çıkanlar: 36.38 Bahar Çağlar (BOTAŞ)


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 78-50 yendi.


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