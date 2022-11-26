  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel “Her Yönüyle Aşçılık” semineri! Şeflerden gençlere ‘israf’ uyarısı
Aktüel

“Her Yönüyle Aşçılık” semineri! Şeflerden gençlere ‘israf’ uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından Türkan Sabancı Kültür Merkezi’nde “Her Yönüyle Aşçılık” başlıklı seminer düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 10:12:00 -
"Her Yönüyle Aşçılık" semineri! Şeflerden gençlere ‘israf’ uyarısı

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Yardımcısı şef Hüseyin Çetin, seminerde yaptığı konuşmada, dünyada büyük bir yiyecek israfı olduğunu söyledi. Ülkelerin israfın önüne geçmek için çeşitli projeler ortaya koyduğunu belirten Çetin, “Bir şey yaparken israf etmeyin. Domatesin kabuğunu bile kaynatıp sos yapın. Ispanağın kökünden çorba yapın, yaprağından zeytinyağlı yapın, bir şey yapın ama atmayın” dedi. Şefler Rafet İnce ve Rüzgar Sünbül aşçılık konusundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Seminerin sonunda şefler üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23