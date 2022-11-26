“Her Yönüyle Aşçılık” semineri! Şeflerden gençlere ‘israf’ uyarısı

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Yardımcısı şef Hüseyin Çetin, seminerde yaptığı konuşmada, dünyada büyük bir yiyecek israfı olduğunu söyledi. Ülkelerin israfın önüne geçmek için çeşitli projeler ortaya koyduğunu belirten Çetin, “Bir şey yaparken israf etmeyin. Domatesin kabuğunu bile kaynatıp sos yapın. Ispanağın kökünden çorba yapın, yaprağından zeytinyağlı yapın, bir şey yapın ama atmayın” dedi. Şefler Rafet İnce ve Rüzgar Sünbül aşçılık konusundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Seminerin sonunda şefler üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladı.