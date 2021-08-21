"Her yıl aynı iftira" diyen Bayraktar: Yargıya taşıyacağım

Yalanlarıyla gündemden düşmeyen BirGün paçavrası, TÜBİTAK ve TEKNOFEST üzerinden algı operasyonuna girişti.

Gazete, TÜBİTAK'ın TEKNOFEST için 7.6 milyon TL harcadığını ileri sürdü. Atılan iftiraya tepki gösteren Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar Twitter hesabından şunları yazdı:

Her Yıl Aynı Yalan, Aynı İftira...

35 teknoloji yarışması, 2 yürütücü, 72 paydaş kurum ile 200 bin yarışmacının başvurduğu dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST'e atılan bu iftiraları #MilliTeknolojiHamlesi'ne gönül verenler için yargıya taşıyacağım!