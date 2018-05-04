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'Her yıl 7 milyon kişi ölüyor'

PRNet'in verilerine göre, dünya genelinde 10 kişiden 9’u kirli havaya maruz kalırken, her yıl 7 milyon kişi hava kirliliğinden hayatını kaybediyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:05
'Her yıl 7 milyon kişi ölüyor'

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerinde yaşanan hava kirliliğini ve hava kirliliğinin oluşturduğu sonuçlar araştırmasını inceledi. PRNet’in Dünya Sağlık Örgütü’nden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünya genelinde 10 kişiden 9’u kirli havaya maruz kalırken, hava kirliliğinin her yıl 7 milyon kişinin hayatına mal olduğu belirlendi.

Hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ının da düşük gelire sahip ülkelerde yaşanması ise dikkat çekti.

EN ASYA VE AFRİKA'DA

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, hava kirliliği başlığı altında çıkan haberlerin son yıllarda artışa geçtiği belirlendi. Geçtiğimiz yıl konuyla alakalı 9 bin 775 haber çıkışı tespit edilirken, 2016 yılında 7 bin 188, 2015 yılında ise 7 bin 30 adet haber çıkışı belirlendi.

Hava kirliliğinin başlıca nedenleri ise evlerdeki verimsiz enerji kullanımı, endüstri, tarım, ulaşım sektörleri ve kömür yakıtlı enerji santralleri olarak görüldü. En çok kirli havaya maruz kalan bölgeler Asya ve Afrika kıtaları olarak tespit edildi.

Elde edilen veriler neticesinde dünyada her geçen gün daha fazla ülkenin, hava kirliliğini izleme ve azaltma konusunda çalışmalar yaptığı saptandı. Buna rağmen hava kirliliği küresel bir sorunu teşkil etmesi sebebiyle, önüne geçmek için daha büyük çaplı ve koordineli olarak çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:05
  1. PRNet
  2. hava kirliliği
  3. asya
  4. afrika
  5. ölüm

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