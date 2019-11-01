Her yıl 550 milyar lirayı çöpe atıyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, her yıl toplam gayri milli hasılanın (GSMH) en az yüzde 15’inin israf edildiğini belirterek, “Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz” dedi. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda konuşan Şentop, israf edilen değerlerle her sene en az 6 İstanbul Havalimanı inşa edilebileceğini de dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ‘Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan’ kampanyasına sanayi siteleriyle destek vereceklerini kaydederek, “Fabrika alanları inşallah ağaçlarla donatılacak, yemyeşil OSB’lerimiz olacak” şeklinde konuştu.