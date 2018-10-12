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Her yerde aranıyorlardı! Eskişehir'de yakalandılar

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 zanlı Eskişehir'de yakalandı.

12 Ekim 2018 Cuma 10:36
Her yerde aranıyorlardı! Eskişehir'de yakalandılar

Eskişehir-Kütahya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, İzmir Cumhuriyet Savcılığınca "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.S'yi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen E.İ'yi kent merkezinde yakaladı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:36
  1. Kütahya
  2. İzmir
  3. Eskişehir
  4. Antalya
  5. fetö
  6. FETÖ üyesi

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