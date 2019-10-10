Her yerde aranıyordu! Başörtüsüyle yakalandı 'Cinsel taciz','uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş isimli şahıs, saklandığı ormanlık başına bağladığı başörtüsü ve üzerinde etekle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Erkan Gümüş'ün Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Bu sabah ormanlık alana giden ekipler, Gümüş'ü kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakaladı. Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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