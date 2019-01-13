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Her yerde aranıyordu! 39 yıl sonra yakalandı

İtalya'da 1970'lerde işlediği cinayetlerden dolayı hapse mahkum edilen ve ceza almamak için kaçan Cesare Batisti, özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya'da gözaltına alındı.

13 Ocak 2019 Pazar 23:19
Her yerde aranıyordu! 39 yıl sonra yakalandı

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, İtalya'da 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Battisti'nin, İtalyan müfettişlerden oluşan özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya'da gözaltına alındığını yazdı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Cesare Battisti'nin "mümkün olan en kısa sürede" İtalya'ya iade edileceğini bildirdi.

Bolivyalı ve Brezilya'nın yardımıyla yakalandı

Bakanlık açıklamasında, Battisti'nin, "İtalya'nın diplomatik misyonlarının yanı sıra Bolivyalı ve Brezilyalı yetkililerinin kararlı çabaları sonucu yakalandığı" belirtildi.

Brezilya'da 1 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eski mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 2010'da sığınma hakkı tanıdığı Battisti'yi, İtalya'ya iade etme sözü vermişti.

Bolsonaro'nun selefi Michel Temer de geçen aralık ayında eski komünist militanın İtalya'ya iadesini emreden kararnameyi imzalamıştı.

Battisti hakkındaki suçlamaları reddediyor

Brezilya polisi, Battisti'nin 2015'ten bu yana yaşadığı Cananeia'daki evine baskın düzenlemiş ancak eski militanı bulamamıştı.

Geçmişte Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, Brezilya'ya gitmeden önce bir süre Fransa ve Meksika'da yaşamıştı. Battisti, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 23:19
  1. Cesare Battisti
  2. Brezilya

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