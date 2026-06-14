Her yerde aranan kayıp çiftçi traktörünün üzerinde ölü bulundu
Aksaray'da eve dönmemesi üzerine ailesinin başvurusu üzerine kayıp olarak aranan 60 yaşındaki çiftçi Necmi Pınar, tarlada traktörünün üzerinde ölü bulundu.
Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi Bedik köyünde yaşayan 5 çocuk babası Necmi Pınar, traktörüyle tarlasını sürmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Necmi Pınar'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.
Her yerde aranan Necmi Pınar, tarlasının yakınındaki baş birinin tarlasının içerisinde traktörünün üzerinde ölü bulundu. Necmi Pınar'ın cansız bedeni, otopsi için Ağaçören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınar’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.