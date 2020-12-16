Her yaptırım kararı Türkiye’ye yarıyor

Amerika’nın Türkiye’yi hedef alan CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) kararlarını yürürlüğe koyduğunu açıklaması sonrası, sert bir tepki gelirken, yürütülen politikada kararlılık mesajı vurgulandı. ABD özelinde Batı’nın ülkemize yönelik uyguladığı askeri ve ekonomik yaptırımlar, yerli savunma sanayinin ve güçlü ekonomik modellerin oluşmasında etkin rol aldı. Kendi göbek bağımızın bizzat kendimiz tarafından kesildiği ‘yaptırım’ dönemleri, Batı’nın beklentisinin aksine çöküş değil yeniden dirilişi getirdi. Son yaptırım kararlarını Akit’e değerlendiren uzmanlar, ABD’nin aldığı kararların göstermelik olduğunu, Türkiye’yi kararlı yürüyüşünden hiçbir gücün çeviremeyeceğini beyan ettiler.

Türkiye yürüyüşüne devam edecek

USTAD Başkanı Ahmet Akgül, şunları ifade etti: “Bu yaptırımların ülkemiz nezdinde hiçbir hükmü yoktur. Türkiye’nin kararlı yürüyüşü herhangi bir rota değişikliğine uğramayacaktır. ABD ve Batı daha öncede buna benzer yaptırım kararları aldı. Sonuç hep ülkemizin lehine oldu. Krizi fırsata çeviren Türkiye, yaptırımları yatırma çevirmesini bildi. ABD’nin Türkiye’ye karşı almış olduğu karar Batı’nın dünyasının ülkemize yönelik genel tavrının sonucudur. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yerli savunma sanayimizin ilk ciddi temelleri atıldı. Parası karşılığında istediğimiz İHA’lar ve SİHA’lar çeşitli gerekçelerle verilmeyince bugün geldiğimiz noktada ortada. İHA ve SİHA konusunda dünyada söz sahibiyiz. Başkan Erdoğan’ın sürekli vurguladığı gibi kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Bu yaptırımlar da şer gibi gözükse de bize hayır olarak dönecek. Türkiye çok daha kararlı, güçlü ve stratejik hamlelerini yapmaya devam edecektir.”

Devlet aklı boyun eğmez

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır ise, Türkiye’nin yaptırımdan etkilenmeyeceğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Bu tarz yaptırımların Türkiye nezdinde bir karşılığı olmadığını en iyi ABD ve Batı dünyası biliyor. Fakat kendi otoriteleri sarsılmasın diye bu tarz ucuz şovlara başvuruyorlar. Türkiye’ye yönelik her yaptırım Batı’nın aleyhine olmuştur. Türkiye binlerce yıllık devlet aklıyla kriz ortamlarını kendisi için elverişli bir hale getirmesini hep bilmiştir. Çok sağlam bir siyasi irade şuan Türkiye’de iktidarda. Ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünerek hareket etmiş ve asla geri adım atmamıştır. Bugün de atmayacaktır. Yaptırım kararlarını hükümsüz kılacaktır.”