Her tahmini tutan Meteoroloji'den paylaşım: Çığ alarmı, her an dikkatli ve tedbirli olun! Afet çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji hafta sonu için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yeni yağış dalgası geliyor. Birçok il için kritik uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu...

Yurdun birçok noktasında kar yeniden etkili oldu. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zirveye çıkıp karın tadını yaşamak isteyen vatandaşlar, yağışın aniden bastırmasıyla yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.

YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

LAPA LAPA KAR YAĞDI

Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Düzce ve Bolu sınırında Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin, Bursa bağlantı yolu olan bin 500 rakımlı Koca Yayla Geçidi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışı trafiği felç etti. Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mart ayında yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar tarafından ise sevinçle karşılandı. Erken çiçek açan meyve ağaçları da kardan nasibini aldı. Kazdağları’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice İlçesi yükseklerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

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