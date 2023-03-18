Altını, doları, dövizi olanlar! Ekonomik krizi sonrası uzman uyarısı: Tahminini duyurdu! Altın fiyatları tahmini

Altın fiyatları dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki son duruma göre değişikilik gösteriyor. Haftanın son işlem gününde bin 200 TL'ye kadar yükselen gram altın fiyatları tüm zamanlarının en yüksek seviyesini test etti. Altın fiyatları, ABD ve Avrupa’da yaşanan bankacılık krizleri ile güvenli liman talebindeki artışla birlikte yükseliyor. İşte, 18 Mart 2023 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

ABD'deki banka iflasları, yatırımcının yönünü kripto paraya ve "güvenli liman" olarak gördüğü altına çevirdi.

Gram altın fiyatları 1200 TL seviyesini gördü.

Yatırımcılar ise altının geleceği konusunda araştırmalara başladı.

Türkiye'de dar ve orta gelir grubunun yatırım için değişmez tercihi altın, ABD'de patlak veren banka iflaslarının ardından rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

'SAKIN BU HATAYA DÜŞMEYİN'

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Ons altın gün içerisinde 1980 dolara çıkarken, gram altın için 'psikolojik sınır' olarak tanımlanan 1200 lira seviyesi de geride bırakıldı. Altının daha fazla yükselmeyeceğini düşünerek, yüksek seviyede satış yapmayı planlayan altın sahiplerine ise Memiş'ten "sakın bu hataya düşmeyin" uyarısı geldi.

Yaşanan yükselişlerin devam edeceğini iddia eden Memiş, "Altının yükseliş yolu uzun ve istikrarlı olacak" ifadelerini kullandı.

Memiş, önümüzdeki süreçte bir fiyat dengelemesi yaşanabileceğini ve altında ufak çaplı düşüş hareketlerinin gözlemlenebileceğinin altını çizerek, "Yine de bir düşen altın iki yükselecek, 2023 altının yılı olacak" şeklinde konuştu.

"İLK DÜŞÜŞTE SATARSANIZ..."

Her dönemde yapılan bu dengelemelerde panik havasına girenlerin kaybettiğini hatırlatan Memiş, "İlk fiyat düşüşünde altınınızı satarsanız, gelecek yükseliş dalgasında pişman olursunuz" dedi.

Özellikle Slikon Vadisi Bankası'nın (SBV) iflas etmesinin ardından, batma furyasına katılan birçok banka ile birlikte ABD bankacılık sistemi için krizin domino etkisi yaratabileceğinden korkulmuştu. Milyarlarca dolarlık yatırımını her dönemde 'güvenli liman' olarak bilinen altına kaydıran yatırımcılar, portfolyolarında bulunanların bir kısmını ise kripto paralara yöneltti.

Yaşanan gelişmelerin akabinde yaklaşık 1 yılın ardından yeniden 27 bin dolar seviyesine dayanan Bitcoin, parasını bankada tutmak istemeyen vatandaşlar için de cazip bir alternatif olduğunu hatırlatmaya devam etti.

ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH 21-22 MART

Batan bankaların ve tehlikeye giren ABD finansal sisteminin ardından ilk kez toplanacak olan ABD Merkez Bankası (FED), 21-22 Mart'ta faiz kararı için bir araya gelecek. SBV krizinin öncesinde toplantıdan 25 ya da 50 baz puanlık faiz artırımı çıkmasına kesin gözüyle bakan piyasalar, yapılacak faiz artırımının bankaları daha da baskılayabileceğini düşündükleri için FED toplantısı hakkındaki beklentilerini tersine çevirmiş durumda.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.226,66 TL

Satış: 1.231,12 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.945,60 TL

Satış: 1.988,76 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.879,03 TL

Satış: 3.977,51 TL



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 7.782,39 TL

Satış: 7.930,70 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

7.782,39

7.930,70

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

676,93

812,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.114,26

1.184,56