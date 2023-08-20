Her tahmini tutan İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin! Bu kez altını, doları değil: Araç sahipleri buraya! Güzel şeyler olacak

Sıfır araç piyasasında tedarik sıkıntısı devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hem fiyatlar hem de tedarik konusunda aldığı bir duyumu haber verdi. "Güzel şeyler olacak" diyen Memiş, "Yıl sonuna kadar bekleyeceğim" dedi.

Sıfır araç almak isteyenlerin uzun süredir çektiği tedarik sıkıntısı devam ediyor. Fiyatlar düşse de tedarik sıkıntısı nedeniyle araç bulamayan alıcılar aylarca beklemek zorunda kalıyor.

İkinci elde ise fiyat sıkıntısı devam ediyor. Sıfır araçlara yakın fiyatlar tedarik sorunu nedeniyle düşmek bilmiyor. Acil araç ihtiyacı olanların ikinci el araca yönelmesi nedeniyle piyasada pahalılık devam ediyor.

Bu ortamda araba almak için kararsız kalan vatandaşlar için güzel haberi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdi. Memiş, özellikle sıfır araç almak isteyenlere "Güzel şeyler olacak" diyerek aldığı duyumun ipuçlarını verdi.

Daha önce ev almak için otomobilini sattığını açıklayan Memiş bu kararından memnun olduğunu ifade ederek otomobil almak isteyenlere seslendi.

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'GÜZEL ŞEYLER OLACAK'

İslam Memiş'in yaptığı paylaşım şöyle:

Otomotiv sektöründe enflasyonist ortam nedeniyle stokçuluk ve fırsatçılık fiyatlaması ile kur artış nedenli fiyatlamayı birbirinden ayırt etmek gerek. Yatırım amaçlı araç alma dönemi bitmiştir.

Bugünlerde herkes eldekini satmak için mücadele ederken, çoğu galeri işi yapanların farklı işler arayışında oldukları görülmektedir. Özellikle ikinci el araç piyasasında fiyat normalleşmesi yıl sonuna kadar hızlanacak.

Zarar beklenenden büyük olacak. Nakitini kkm, faiz ve borsada değerlendirenler favoriye aldıkları araçların fiyatının düştüğünü görmeye devam edecek.

Döviz kuru nedeniyle sıfır araçların fiyatının normalleşmesi farklı, ikinci el araçların düşüşünü sürdürmesi farklı konular. Geçen ay aracımı satıp 1+1 ev almıştım. Kararımdan memnunum.

Sıfır araç almak için güzel şeyler olacak. Yıl sonuna kadar bekleyeceğim. (Karar)

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