Her tahmini deneyenler ilerleme yoksa harekete geçin! Maydanoz suyu kürü (Zayıflama için) kilolarınız kontrol altında!

Maydanoz Suyu Kürü (Zayıflama İçin) Tarifi İçin Malzemeler

15-16 adet maydanoz

1 adet limon

1 bardak su

Maydanoz Suyu Kürü (Zayıflama İçin) Tarifi Nasıl Yapılır?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hocamızdan zayıflama, sivilce ve karaciğer yağlanmasına karşı uygulamanız gereken süper bir karışım:



Son zamanlarda bir çok kişi tarafından tercih edilen maydanoz suyu limon kürü zayıflama ve ödem atmanın yanı sıra sivilce problemlerinde de oldukça etkili sonuçlar veriyor. Eğer şimdiye kadar bu mucizevi kürü hiç yapmadıysanız, lütfen vakit kaybetmeden maydanoz suyu uygulamasına başlayın.

Maydanoz Suyu Limon Kürü Nasıl Yapılır?

Bu kürün yapılışı çok basittir. Sabah uyandığınızda blender’a belirtilen miktar ölçüsünde maydanozu atın üstüne 1 tane limonun suyunu iyice sıkın, son olarak da üzerine 1 bardak su ekleyin. Malzemelerimizi blender’a ekledikten sonra blender’i çalıştırarak yemyeşil bir su elde edeceksiniz. Kürünüz hazır.

Maydanoz Suyu Kürü Nasıl Uygulanır?

Maydanoz Kürü Uygulanışı: Yukarıda olduğu gibi elde ettiğiniz maydanoz suyu sabahları kahvaltıdan 15 dk önce aç karnına içilir. Bu düzenli olarak ara vermeden 15 gün boyunca uygulanır. Dilerseniz 15 gün sonunda 5 gün ara vererek tekrar aralıksız 15 gün uygulayabilirsiniz. Bu yaptığımız ikinci 15 günlük uygulama şekli özellikle karaciğer yağlanması olan kişiler için önerilir. Ayrıca mutlak suretle maydanoz kürü her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Yatmadan önce maydanoz suyu içmek: Maydanoz suyu gece içilir mi?

Detoks etkisinden faydalanmak için içilecekse günde iki defa tüketilmesi uygundur. Kahvaltıdan yaklaşık 40 dakika sonra akşam yemeklerinden ise 2 saat sonra içilmesi gerekir.