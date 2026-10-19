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Dünya Her şeyini sattı kilometrelerce yol gitti! Evleneceğini sandığı kadın yapay zeka çıktı
Dünya

Her şeyini sattı kilometrelerce yol gitti! Evleneceğini sandığı kadın yapay zeka çıktı

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Her şeyini sattı kilometrelerce yol gitti! Evleneceğini sandığı kadın yapay zeka çıktı

Annesinin ölümünün ardından yalnızlık yaşayan adam, sosyal medyada tanıştığı kadınla yeni bir hayat kurmak istedi. Evlilik umuduyla elindekileri satıp kilometrelerce yol giden adam, buluşma noktasına vardığında hayatının şokunu yaşadı...

Brezilya’da yaşayan Martins’in sosyal medyada başlayan evlilik hayali beklemediği şekilde sona erdi. Hayatını değiştireceğini düşündüğü kadınla buluşmak için Belo Horizonte’ye giden Martins, yolculuk uğruna parasını tüketti ancak beklediği kişinin gerçekte hiç var olmadığını öğrendi.

 

Evleneceğini düşünerek yola çıktı

Annesinin ölümünün ardından yalnızlık çektiğini anlatan Martins, sosyal medyada gördüğü kadının kendisine yeni bir başlangıç sağlayabileceğine inandı. Kadını gelecekte hayatını paylaşabileceği biri olarak gören Martins, onunla buluşmak için kilometrelerce yol gitmeye karar verdi. Yolculuk için elindekileri satan ve parasını harcayan adam, büyük umutlarla Belo Horizonte’ye ulaştı. Martins, “Bu sadece üzüntü, umutsuzluk ve depresyon getiriyor. Birçok insan bir ilişki bulmak istiyor, ben de bu yüzden geldim” dedi.

 

Kadının gerçek olmadığı ortaya çıktı

Martins’in buluşmayı beklediği kadının ise gerçek bir insan olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında kullanılan karakterin yapay zekayla oluşturulduğu açıklandı. Hesabın arkasındaki kişi, Martins ile hiçbir zaman doğrudan iletişim kurulmadığını savunarak, “Açık olanı söylemek için buradayım: Ben yapay zekayla oluşturuldum. Bu profille hiç kimseyle konuşmadım. Amaç satış için etkileşim sağlamaktı. Hiç kimseyle doğrudan konuşmadım, hele ki kimseyi Belo Horizonte’ye çağırmadım. Yaşananları görmek benim için de sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.

 

Parası bitince belediyeden yardım istedi

Yolculuk sırasında tüm parasını harcayan Martins, kentte mahsur kalınca belediye yetkililerinden yardım istedi. Sosyal hizmet ekipleri Martins’e yiyecek ve duş imkanı sağlarken kentten ayrılabilmesi için otobüs bileti de verdi. Daha sonra bir aile yakınının yanında kalmaya başlayan Martins, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen hayat arkadaşı bulma umudundan vazgeçmeyeceğini söyledi.

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