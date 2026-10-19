Atadan kalma yöntem işe yarıyor! Bu şekilde pişirince hiç bozulmuyor!

HEM AROMA KATIYOR HEM DE UZUN SÜRE BOZULMADAN KALMASINI SAĞLIYOR Kullandıkları kekiğin yörede incir kekiği olarak adlandırıldığını belirten Şanlı, bu bitkinin incirlerin hazırlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İncirlerin bu işlemden geçirilmemesi durumunda kısa sürede güvelenerek bozulabildiğini anlatan Şanlı, "Bu işlemi yapmadığımız zaman kuruttuğumuz incirler kısa sürede güvelenerek bozuluyor. Kullanılamaz hale gelen incirlerimizi bazen çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle incirlerimizi mutlaka kekikli su işleminden geçiriyoruz. İncir kekiği, incirlerimizin muhafaza edilmesine yardımcı olurken meyveye ayrı bir lezzet ve aroma da katıyor. Bu kekiğin adı da zaten incir kekiği." ifadelerini kullandı.