Atadan kalma yöntem işe yarıyor! Bu şekilde pişirince hiç bozulmuyor!
Antalya'nın İbradı ilçesinde vatandaşlar, atalarından miras kalan geleneksel yöntemle yerli incirlerini uzun süre bozulmadan saklanabiliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın İbradı ilçesinde vatandaşlar, atalarından miras kalan geleneksel yöntemle yerli incirlerini uzun süre bozulmadan saklanabiliyor.
Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, yaz mevsiminde yetiştirdikleri yerli incirleri kış aylarında tüketebilmek için geleneksel yöntemlerle muhafaza ediyor. Hasat döneminde özenle toplanan incirler, evlerin damlarında kiremitlerin üzerine serilerek güneşte kurutuluyor.
Kurutma işleminin ardından incirler, yörede incir kekiği olarak bilinen kekikle hazırlanan kaynar suyla buluşturuluyor. Bölge halkı tarafından uzun yıllardır uygulanan bu yöntem, yalnızca incirleri kışa hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda geçmişten günümüze taşınan bir kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Aileler, büyüklerinden öğrendikleri yöntemleri çocuklarına ve torunlarına aktararak geleneğin devam etmesini sağlıyor.
İNCİR KEKİĞİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ Ürünlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mesut Şanlı, yörede yetişen yerli incirlerin hasadın ardından geleneksel yöntemlerle kurutulduğunu belirtti. İncirlerin güneşte kurutulmasının ardından muhafaza işlemi için özel bir uygulama yaptıklarını anlatan Şanlı, incir kekiğinin bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
"KEKİKLİ VE KÜLLÜ SUYU KAZANDA KAYNATIYORUZ" Şanlı, incirlerin önce damlarda kiremitlerin üzerine serilerek kurutulduğunu ifade ederek, "Topladığımız yerli incirleri evlerimizin damlarında, kiremitlerin üzerinde kurutuyoruz. İncirler kuruduktan sonra güvelenmemesi için özel bir işlem uyguluyoruz. Bunun için Toros Dağları'nda yetişen incir kekiğini kullanıyoruz. Kekikli ve küllü suyu kazanda kaynatıyoruz. Kuruttuğumuz incirleri sepetlere koyarak kaynar suyun içine daldırıyoruz." dedi.
İNCİRLER KAYNAR SUDA 5 DAKİKA BEKLETİLİYOR İncirlerin sepetlerle birlikte kaynar suya daldırılarak yaklaşık 5 dakika bekletildiğini anlatan Şanlı, işlemin ardından incirleri yeniden kurumaya bıraktıklarını kaydetti. Geleneksel yöntemin incirlerin uzun süre muhafaza edilmesi amacıyla uygulandığını belirten Şanlı, "Sepetlere koyduğumuz incirleri kekikli kaynar suyun içine daldırıp yaklaşık 5 dakika bekletiyoruz. Ardından çıkarıp tekrar kurumaya bırakıyoruz. İncirler yeniden kuruduktan sonra saklamaya hazır hale geliyor. Bu işlem bizim yıllardır uyguladığımız bir yöntem. İncirlerimizi kışın tüketmek üzere bu şekilde muhafaza ediyoruz." diye konuştu.
HEM AROMA KATIYOR HEM DE UZUN SÜRE BOZULMADAN KALMASINI SAĞLIYOR Kullandıkları kekiğin yörede incir kekiği olarak adlandırıldığını belirten Şanlı, bu bitkinin incirlerin hazırlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İncirlerin bu işlemden geçirilmemesi durumunda kısa sürede güvelenerek bozulabildiğini anlatan Şanlı, "Bu işlemi yapmadığımız zaman kuruttuğumuz incirler kısa sürede güvelenerek bozuluyor. Kullanılamaz hale gelen incirlerimizi bazen çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle incirlerimizi mutlaka kekikli su işleminden geçiriyoruz. İncir kekiği, incirlerimizin muhafaza edilmesine yardımcı olurken meyveye ayrı bir lezzet ve aroma da katıyor. Bu kekiğin adı da zaten incir kekiği." ifadelerini kullandı.
BÜYÜKLERİNDEN GÖRDÜKLERİ YÖNTEMİ UYGULUYORLAR İncirleri kekikli suyla hazırlama geleneğinin geçmişinin yüzyıllar öncesine dayandığını dile getiren Şanlı, bu yöntemin kendilerine atalarından miras kaldığını söyledi. Ürünlü Mahallesi'nde yaşayan ailelerin büyüklerinden öğrendikleri uygulamayı bugün de sürdürdüğünü belirten Şanlı, "Bu gelenek bizim atalarımızdan geliyor. Büyüklerimiz incirlerini yıllar önce nasıl hazırlıyorsa biz de aynı şekilde hazırlıyoruz. Onlardan öğrendiğimiz bu yöntemi devam ettiriyoruz. Biz de çocuklarımıza ve torunlarımıza öğreterek geleneğimizin kaybolmamasını istiyoruz. Ürünlü Mahallesi'nde ve çevremizde yaşayan birçok aile incirlerini bu yöntemle kışa hazırlıyor." dedi.
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