Her şeyi bilen isimden "Yok artık" dedirten iddia! Akşener seçim öncesi bunu yaparsa kimse şaşırmasın

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kurultay konuşmasında parti içi muhalefeti ve CHP'yi sert sözlerle eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerinin CHP ile yerel seçimde ittifak yapmayacağı şeklinde yorumlanamayacağını belirtti.

"Meral Akşener çok gergindi. İçinde öyle şeyler birikmiş ki bir an kürsüde infilak edecek diye korktum" diyen Selvi, "Akşener’in bu tür keskin dönüşlerini, duygusal patlamalarını, bir lider için güven vermeyen aşırı iniş ve çıkışlarını biliyoruz. 6’lı Masa’dan 'Kumar masasında oturmam' diye kalkıp 3 gün sonra hiçbir gerekçe sunmadan oturan yine aynı Akşener’di. Meral Akşener’in üzerinde çok ciddi bir inandırıcılık ve güvenilirlik sorunu oluşmuş durumda" yorumunu yaptı.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Meral Akşener’in bu açıklamalarından sonra CHP ile ittifak bitti diyebilir miyiz? Normalde bitmesi lazım. Normalde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın, 'İyi Parti desteği olmazsa seçimi kaybederiz' diye kaygılanması lazım. Ama kazın ayağı hiç öyle değil. Geçmişte İyi Parti’nin zarar görmesi ve Akşener’in itibar kaybına rağmen CHP ile ittifak içinde tutmak ve 6’lı Masa'ya geri oturtmak için seferber olanların hepsi Akşener tarafından yönetime alındı. Onlar şimdiden 'Bu kez teklif CHP’den gelmeli' diye kur yapmaya başladılar. Belli ki teklif gelmesini bekliyorlar. Birkaç il bize verilsin diye hazırlık yapıyorlar. Bunlar pazarlıkta el yükseltmek için yapılmış çıkışlar olarak gözüküyor. Yerel seçim öncesinde Akşener, 'kumar masası'na geri dönerse kimseyi şaşırtmasın. Çünkü sonuçta 'kasa' kazanır."

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