Her şey öğrenciler dersteyken oldu! Sonrasında yaşananlar şoke etti

İzmir'de 84 öğrencisi bulunan özel okula gelen haciz nedeniyle öğretmenler ve öğrenciler binadan tahliye edildi. Öğrenciler dersteyken ve okulların tatil edilmesine 3 hafta kala okulun boşaltılmasına yönetim ve veliler tepki gösterdi.

Konak ilçesinde bulunan özel bir lise iddiaya göre arazi sahibi ile okul kurucusu arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle okulların tatil edilmesine kısa bir süre kala boşaltıldı. Öğretmenler ve öğrenciler dersteyken okula gelen icra avukatları ve arsa sahibinin avukatları okulun boşaltılmasını talep etti.

Okul personelinin ısrarlarına rağmen haciz işlemleri sürerken, bir anda kapı dışarı edilen öğrenciler şoka uğrayarak evlerine döndü.

Henüz sınavlarının tamamlanmadığını ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenciler ve velileri duruma tepki gösterdi. Okul arazisinin, okul kurucusu ile uzun süredir yaşadığı kira anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen haciz sebebiyle mağdur olan öğrenciler ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin derste oldukları esnada gerçekleşen tahliye sebebiyle okul yönetimi, en azından okullar kapanana kadar süre tanınması gerektiğini, yapılanın doğru olmadığını belirtti. Çocuklarının sınavlara giremediğini ve 3 hafta boyunca ne yapacaklarını söyleyen veliler de tahliye kararını eleştirdi. Okulda öğrenim gören 84 öğrenci ise, haklarını arayacaklarını dile getirdiler.