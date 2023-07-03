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Dünya Her şey köpeğin havlamasıyla başladı! Gece uykudan kalkınca şoke oldular
Dünya

Her şey köpeğin havlamasıyla başladı! Gece uykudan kalkınca şoke oldular

Yeniakit Publisher
2023-07-03 13:17:00 -

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki timsah, ekipler tarafından yakalandı.

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Iberia kentinde bir eve yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda timsah girdi. Donald ve Jan Schultz çiftinin köpeği, 23 Haziran’da gece saatlerinde evde timsahı görünce havlamaya başladı. Eşi tarafından köpeğin havlaması üzerine uyandırılan Donald Schultz, halının üzerindeki timsahla karşılaşınca büyük korku yaşadı. Jan Schultz’ın ihbarı üzerine Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi görevlisi ile polisler, timsahı yakalamak için eve geldi. Görevli tarafından ekipmanla yakalanan timsah, ağzı bantlanarak etkisiz hale getirildi.

Schultz yaptığı açıklamada uyandıktan sonra silahını alıp koridora geçtiğini ifade ederek, “Karanlıktı. Halının kenarında bir şey gördüğüm için durdum. Yeni uyandığım için çok iyi odaklanamamıştım. Şeklin ne olduğunu anlayınca geri sıçradım. Jan'a koridorda bir timsah olduğunu söyledim. Ancak saçmaladığımı düşündü. Bu yüzden ona fotoğraf çekip attım. Sonra şerifin ofisini aradı” dedi.

Köpek kapısından eve giren timsahın bunaltıcı sıcaklardan kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

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