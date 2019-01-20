Her şey göründüğünden çok farklı

Bir ankete göre, Almanya'daki insanlar bu ülkedeki göçmenlerin ve Müslümanların oranını açıkça abartıyorlar. Bu, piyasa ve fikir araştırma enstitüsü Ipsos'un sosyal gerçeklerin algılanması üzerine yapılan bir analizden kaynaklanmakta. Göçmenlerin toplam nüfus içindeki yüzdesi, yüzde 15, ortalama yüzde 30 olarak tahmin ediliyor.

Piyasada bulunan yanlış ankete göre, her beş Alman vatandaşı İslam inancına sahip, ancak Ipsos'a göre bu oran sadece yüzde 4. Enstitü tarafından incelenen 37 devletten sadece 7'sinde bu konudaki önyargı daha büyük. Uzmanlar ise sayıları abartılı göstererek medya ve siyasetin göç ve İslam konusunu tartışmasını istiyor.

Ipsos uzmanı Robert Grimm, "Söylemler ağırlıklı olarak olumsuz bir şekilde inşa edildi, insan algısında kontrol, suç ve sahtekarlık üzerine kutuplaşıyor ve duygusal olarak tartışılıyor, böylece acil siyasi eylemle ilgili sorunları büyük ölçüde artıracak sosyal fenomeni artırıyor" dedi.

Kaynak: n-tv.de, hul/AFP