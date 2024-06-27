  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Her şey bir anda oldu! Ronaldo'ya taraftar şoku!
Spor

Her şey bir anda oldu! Ronaldo'ya taraftar şoku!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 15:11:00 - 2024-06-27 15:13:16

Euro 2024'te Son 16 turuna kalmayı garantileyen Portekiz, son maçında Gürcistan'a 2-0 mağlup olurken, geceye Ronaldo ile bir taraftar arasında meydana gelen olay damga vurdu.

Türkiye'nin de bulunduğu EURO 2024 F Grubu'nda son hafta maçları dün gece tamamlandı. A Millî Takım, Çekya'yı 2-1 devirerek son 16 turuna kalırken Gürcistan da Portekiz'i 2-0 ile geçti.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın devre arasında soyunma odası tüneline girmek üzereyken hayatının şokunu yaşadı.

Tribünden bir taraftar, yıldız futbolcuya doğru adeta uçtu. Güvenlik güçleri, Ronaldo'yu korurken söz konusu taraftar, boşluğa düştü.

Ronaldo ile Arda arasındaki diyalog ortaya çıktı
Ronaldo ile Arda arasındaki diyalog ortaya çıktı

Spor

Ronaldo ile Arda arasındaki diyalog ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım!
3-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım!

Spor

3-0'lık Türkiye galibiyeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım!

Ronaldo ile fotoğraf çektiren Berat'a çok kötü haber
Ronaldo ile fotoğraf çektiren Berat'a çok kötü haber

Spor

Ronaldo ile fotoğraf çektiren Berat'a çok kötü haber

Gürcistan maçında Ronaldo çılgına döndü
Gürcistan maçında Ronaldo çılgına döndü

Spor

Gürcistan maçında Ronaldo çılgına döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23