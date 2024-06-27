Her şey bir anda oldu! Ronaldo'ya taraftar şoku!
Euro 2024'te Son 16 turuna kalmayı garantileyen Portekiz, son maçında Gürcistan'a 2-0 mağlup olurken, geceye Ronaldo ile bir taraftar arasında meydana gelen olay damga vurdu.
Türkiye'nin de bulunduğu EURO 2024 F Grubu'nda son hafta maçları dün gece tamamlandı. A Millî Takım, Çekya'yı 2-1 devirerek son 16 turuna kalırken Gürcistan da Portekiz'i 2-0 ile geçti.
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın devre arasında soyunma odası tüneline girmek üzereyken hayatının şokunu yaşadı.
Tribünden bir taraftar, yıldız futbolcuya doğru adeta uçtu. Güvenlik güçleri, Ronaldo'yu korurken söz konusu taraftar, boşluğa düştü.