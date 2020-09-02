Her seçimde çuvallayan anketçiden şaka gibi açıklama! Erdoğan karşısına İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a bakın kaç verdi

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi’ne yıllar varken partilerin adayları ve oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın istikrarlı duruşu karşısında adeta dağılan Millet İttifakı’nda herkes aday olmak istiyor. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aday olmak istediği biliniyor. Buna karşın muhalif seçmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olarak görmek istiyor.

Tüm bu karmaşa karşısında, her seçimde çuvallayan araştırma şirketlerinin, istikrarlı bir duruş sergileyemeyen Millet İttifakı’nı pazarlama çabaları da görenleri güldürüyor.

Hiçbir seçimde doğru tahmin yapamayan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, muhalefeti gazlamak için ilginç bir anket paylaştı. Söz konusu ankette, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiği iddia edildi.

“İmamoğlu yüzde 43”

Özkiraz’ın yayınladığı ankete göre İmamoğlu yüzde 43 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tercih edenlerin oranı yüzde 40,8 olarak belirlendi. Kararsızlar ise yüzde 15,5 olarak kaydedildi.

Yavaş’a ‘yüzde 41’ yazdı

Aynı ankete göre Mansur Yavaş ise yüzde 41,1 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40,4 oy aldı. Kararsızların ise yüzde 18,5 olduğu iddia edildi.

Diğer isimlere de yazdıkça yazdı

Anketin en ilgi çekici bölümü ise diğer liderlerin oyları oldu. Kemal Özkiraz, Ali Babacan’a yüzde 35 verirken, Davutoğlu’na ise yüzde 32 yazdı.

Ankete göre; Abdullah Gül yüzde 33,2 - Ali Babacan yüzde35,2 - Ahmet Davutoğlu yüzde 32,1 - Abdüllatif Şener 39,1 - İlhan Kesici yüzde 39,4 - Meral Akşener yüzde 40,1 - Muharrem İnce yüzde 35,9 - Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,6 olarak açıklandı.

Tükürdüğünü yaladı

Bu anketi açıklayan ve muhalifleri gazlayarak algı oluşturmaya çalışan Kemal Özkiraz, 2017 referandumunda yüzde 57 hayır oyu çıkacağını söylemişti. Özkiraz, halkın evet demesi durumunda şirketi kapatacağını da açıklamıştı. Sonuçlar açıklandıktan sonra Özkiraz, şirketi kapatmadı ve halen yalan sonuçlar açıklayarak seçmeni etkilemeye çalışıyor!..