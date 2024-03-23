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Siyaset Her seçim aday koyup geri çekmeseler kimse adını bilmeyecek! Adalet Partisi haber olmayı başardı
Siyaset

Her seçim aday koyup geri çekmeseler kimse adını bilmeyecek! Adalet Partisi haber olmayı başardı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 12:11:00 -
Her seçim aday koyup geri çekmeseler kimse adını bilmeyecek! Adalet Partisi haber olmayı başardı

Her seçim sürecinde göstermelik aday koyup sandığa birkaç gün kala adayını geri çeken Adalet Partisi yine şaşırtmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, CHP’li Muhittin Böcek lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Hatay’da da Adalet Partili Orhan Dede, CHP’li Lütfü Savaş için adaylıktan çekilmişti.

Adaylarını geri çekmese gündeme gelemeyecek olan ve CHP lehine seçimden çekilmeyi adet edinen Adalet Partisi yine şaşırtmıyor!.. Her seçim aday belirleyen ancak sandığa günler kala adaylarını geri çeken Adalet Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde de geleneğini sürdürdü.

Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, mevcut büyükşehir belediye başkanı ve başkan adayı Muhittin Böcek lehine adaylıktan çekildiğini ve Böcek'i destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Koç, "Antalya’mız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osman Koç, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’i desteklemek adına, Antalya'mız için, devletimiz için, memleketimiz için, siz değerli hemşerilerimiz için, Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adaylığından çekilmiş bulunmaktayım. Antalya’mız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hatay’da da çekildiler

Adalet Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Dede, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a destek vererek çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Dede düzenlediği basın toplantısında “Bizler Adalet Partisi olarak Hatay’ımızın var olan coğrafik yapısından dolayı, Lütfü Başkanımızın Hatay halkına sunduğu hizmetlerden memnunuz. Parti içinde istişare ederek adaylıktan çekilme kararı aldık” demişti. Lütfü Savaş da kendisi lehine adaylıktan çekilen Dede'ye teşekkür etmişti.

Adaylar çekilmese gündem olmayacaklar

Seçim tavrıyla gülünç duruma düşen ve seçmen nezdinde hiçbir ağırlığı olmadığını, ileride de olmayacağını gözler önüne seren Adalet Partisi için, “Aday çekmese gündeme gelemeyecek” yorumları yapıldı.
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Yorumlar

Zeynel

Geri çekilme partisi gçp

Mehmet kafalıgönül

Bu ne yahu 1 metreyi geçen siyasi parti seçim kahadi vatandaş olarak itiraz ediyorum önüne gelen siyasi parti kuruyor seçime girip100/5 oy alamayan parti otomatikmen fes olacak oh ne ala seçime gir al hazine yardımı devlete verdigim paraları car cur etmeyin
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