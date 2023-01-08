Her sabah bir bardak limonlu su içerseniz ne olur?

Limon bir C vitamini deposudur. Limonlu su ise hastalıklara karşı vücudu korur. Kabızlığa iyi gelir. Tansiyonu düşürür. Peki neden sabahları limonlu su içmeliyiz? İşte yanıtı...

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

Karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Ağız içi bakterileri temizler.

Metabolizmayı hızlandırır.

Tansiyonu düşürür.

Görme sağlığını korur.

Cilt hücrelerini yeniler.

Saçların güçlenmesini sağlar.

Tırnakların kırılmasını engeller.

Kabızlığı iyileştirir.

Yağ depolanmasını önler.

LİMONLU SU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Her sabah içilen limonlu su cildin kolajen üretiminin artmasını sağlayarak kırışıkları önler.

Limonlu su ile gargara yapmak boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

Limonlu su ile yapılan limon detoksu ve limon kürü, limon sarımsak kürü alternatif tıp yöntemlerinin en çok uygulananlarındandır.

Her gün bir yemek kaşığı limon suyu astım hastaları için çok faydalıdır.

Limon tuz karıştırılarak cilt peelingi için kullanılırsa ciltteki lekeleri açar.

Limon zencefil ikilisi kaynatılarak tüketildiğinde öksürüğü söker. Limon suyunu limon sıkacağı kullanarak kolayca çıkarabilirsiniz.

Limon ile gebelik testi yapılabilir. İdrar üzerine sıkılan limon tortuları dibe çökmeye başlarsa hamilesiniz demektir, ama bu tıbbi bir nitelik taşımaz tevatür bir hadisedir.