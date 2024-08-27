  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki tatil fiyatlarına sezon sonu indirimi Eylül’de de hareketlilik devam edecek! Türkiye fiyatları açıklandı

İdam acilen getirilmeli! İzmir'de baba vahşeti

Gazze savaşı sadece başlangıçmış! İsrail'in alçak stratejisi ortaya çıktı

Türkiye'den, PKK’yı bitirmek için kritik hamle! Herkes bunu konuşuyor

CHP'li Başkan İzmir'den umudunu kesti: Temizlenmez!

Vaniköy’deki skandalda yeni detay! İmamoğlu İBB'si katliamı yalan belgeyle yapmış!

Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

ABD'nin etekleri tutuştu: Bu savaşı kaybederiz!

Ay Yıldız Karargahı geliyor! Türk savunmasının yeni kalesi

Savunmaya 'Dev' takviye! Felix Uduokhai resmen Beşiktaş'ta
Yerel ''Her nefis ölümü tadacaktır'' : Motosiklet sürücüsünün ibretlik sonu!
Yerel

''Her nefis ölümü tadacaktır'' : Motosiklet sürücüsünün ibretlik sonu!

Yeniakit Publisher
2024-08-27 13:27:00 - 2024-08-27 13:31:14

Sakarya’nın Karasu ilçesinde vefat eden ağabeyinin cenaze arabasının arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü, ‘Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır’ dediği esnada aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı. Sürücünün ölüm üzerine konuştuğu esnada meydana gelen korkunç kaza anı ise eşi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tüyler ürperten olay, 25 Ağustos Pazar günü Karasu ilçesi Subatağı Mahallesi’nde meydana geldi. Vefat eden ağabeyinin defin işlemleri için Karasu’ya giden Aziz Tetik ilginç bir kazaya karıştı. Cenaze arabasının arkasında ilerlediği esnada ölümden bahseden ve ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır’ ifadelerini kullanan Tetik kontrolündeki 41 YT 852 plakalı otomobil, aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ö.Y. ile yolcu olarak bulunan E.Y. (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Adeta tüyler ürperten kaza anı ise Aziz Tetik’in eşi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Cenaze aracının ardında ilerleyen otomobilin motosiklet ile çarpıştığı anlar ve araç içerisinde yaşanan panik görüntülere yansıdı. Öte yandan, kaza esnasında yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsünün de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

“Aracın orada olması her iki tarafında görüntüsünü engelliyor”

Ölen ağabeyinin cenaze aracını takip ederken ölümden bahsettiği anda motosiklet ile çarpışan Aziz Tetik, “Ağabeyimin cenazesini Karasu’da defnedecektik. Subatağı köyünün içerisinde ilerlediğimiz esnada yol kenarında bir araç park etmişti. Aracın orada olması her iki tarafında görüntüsünü engelliyor. Ben güzergahımda ilerlemekteyken karşı taraftan gelen motosikletli bir anda karşıma çıktı ve ben ne olduğunu anlayamadan arabamın altına girdiler. Motosiklette biraz hızlı geliyordu kamera kaydında da zaten belli” dedi.

“Sözüm bittiği an karşıma çıktı o motosiklet”

Ölümden bahsettiği anda kazaya karıştığını anlatan Tetik, “Cenaze aracında ağabeyim vardı ve onun bizde çok emekleri var o esnada eşim bir anı kalsın diye cenaze aracını cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Ben de o sırada ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır’ dedim ve sözüm bittiği an karşıma çıktı o motosiklet. Kaza o esnada gerçekleşti. Gençlerimizin durumu iyi hepsinden önemlisi o tabi ama o esnada görüntüyü çekmemiz bir kanıt veya delil oldu bizim için” diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“O anı bir daha yaşamak istemiyorum”

Kazada yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğunu aktaran Tetik, “Jandarmada ifademiz alındıktan sonra hastaneye giderek iki genç yavrumuzu ziyaret ettim. Bir tanesi ameliyattaydı, bir tanesi de ameliyattan çıkmış. Gerçekten çok üzüldüm, iki tane evladımız pırlanta gibi 17 yaşında. Şuan durumları iyi. Rabbim kimseye göstermesin, o anı bir daha yaşamak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Yüksekova'da trafik kazası
Yüksekova'da trafik kazası

Yerel

Yüksekova'da trafik kazası

Otomobilin ikiye bölündüğü kaza
Otomobilin ikiye bölündüğü kaza

Yerel

Otomobilin ikiye bölündüğü kaza

{relation id:1880495 slug:'sislide-otomobil-iett-otobusune-arkadan-carpti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23