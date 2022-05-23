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Spor Her konuda anlaşma sağlandı! Süper Lig'de Burak Yılmaz bombası
Spor

Her konuda anlaşma sağlandı! Süper Lig'de Burak Yılmaz bombası

Fransız ekibi Lille'e vedan eden Burak Yılmaz'ıın Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. 36 yaşındaki golcü ile sözleşme imzalanması konusunda son kararı siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael verecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 20:25:00 -
Her konuda anlaşma sağlandı! Süper Lig'de Burak Yılmaz bombası

Geçen sezon Lille ile tarihi bir lig şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamayan 36 yaşındaki golcü, Beşiktaş'a geri dönüyor.

Burak Yılmaz ile her konuda anlaşıldı

Ajansspor'un haberine göre; Yeni sezon önce kiralık sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile devam edilmezken, sözleşmeleri sona eren diğer forvet oyuncuları Cyle Larin ve Güven Yalçın ile de henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Bu doğrultuda önceliği forvet transferine veren Beşiktaş'ta, asbaşkan Emre Kocadağ, Fransa'ya veda eden Burak Yılmaz ile görüşerek her konuda anlaştı.

"Beşiktaş ile para konuşmam"

Yapılan görüşme de Burak Yılmaz para konusunu hiç gündeme getirmeyip, "Ben Beşiktaş kongre üyesiyim artık futbolumun sonuna geldim. İsterseniz seve seve gelirim para konuşmam" dediği öğrenildi. Kocadağ, Burak ile görüşmesini başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletirken golcü oyuncu için kararı teknik direktör İsmael'in vermesi görüşüne varıldı.

Başkan Çebi, Burak Yılmaz'a sıcak bakıyor

Fransız teknik adamın Burak'ı istemesi halinde transfer gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hocanın istemesi halinde tecrübeli golcüye sıcak baktığı ve takımdaki gençlere de ağabeylik yapacağını düşündüğü öğrenildi.

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