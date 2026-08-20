Her hastanede olacak 7/24 hizmet verecek Sağlık çalışanlarına anaokulu ve kreş müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya gideceklerini belirterek, "24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı kreşleri kuracağız. Bu sene için 7 tanesine başlıyoruz." dedi.

Burdur Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Tülay Baydar Bilgihan ile görüşen Memişoğlu, Burdur İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi gezip, değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

SAĞLIK HİZMETİNİ BURBUR’DA ALACAKLAR

Vali, milletvekilleri ile hep beraber sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını anlatan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Burdur'da daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için neler yapabiliriz, neler yaptık?', bunlarla istişare edeceğiz ve değerlendirmelerimiz neticesinde de inşallah Burdur'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunabilecek bir politikayı oluşturacağız. Burdur gerçekten Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri, Yörüklerin diyarı. 2023 sonu itibarıyla çok güzel hastane yaptık, 400 yataklı hizmete açtık. Şu anda o hastane devlet hastanesi pozisyonunda ama tıp fakültesi kurulmuş Burdur'da ve bu tıp fakültesinde de çok büyük bir heyecan var. Onunla beraber bu hastaneyi eğitim araştırma hastanesi statüsüne döndürüp, tıp fakültesiyle beraber çalışacağız. Burdur'dan hiçbir hastamızın başka yere sağlık hizmeti alma ihtiyacı olmayacak şekilde de bir sağlık planlaması yapacağız."

BİR KAÇ AY İÇİNDE BİTİRİLECEK

Memişoğlu, özellikle hastaneyle beraber merkezdeki ana binada da yeniden bir değerlendirmeyle onu da sağlık hizmetinde kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Eşeler Devlet Hastanesi ile ilgili projede son aşamaya geldiklerini anlatan Memişoğlu, "Birkaç ay içinde de projeyi bitirmiş olacağız. Milletimize orada 50 yataklı hastaneyle hizmet vereceğiz. Burdur sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yönetecek, sürdürebilecek bir altyapıya, bir insan gücüne sahip. Onu da yeniden şekillendirip, Burdur'daki insanlarımıza özellikle söylüyorum. Burayı çok iyi hekimler ve sağlık hizmetiyle burada hizmet almasını sağlayacağız." diye konuştu.

ANAOKULU VE KREŞ MÜJDESİ

Memişoğlu, sağlıklı toplumun önemine işaret ederek, sağlık çalışanlarının 1,5 milyonu aştığını, sağlık ekibinin insanlara şifa vermek için çaba harcadığını anlattı.

Bu konuda yapılanmaya gittiklerine dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti: "Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsinde kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip, onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunlara inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü sağlıkta çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 60'ının üzeri kadın çalışanımız var. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız."

Toplumun sağlıklı kalması için hareketli yaşamı, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini önemsediklerini belirten Memişoğlu, "Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur ve sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz. Onun için de bu konuda özellikle Burdurlu vatandaşlarımızın da iki Sağlıklı Hayat Merkezi var. Buralara gitmelerini, hastalanmadan sağlıklarının kıymetini bilmelerini ve sağlıklı kalmak için burada fizyoterapistinden, diyetisyenine, psikoloğuna, çocuk gelişimcisine, kanser taramasına kadar 17 alanda ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.