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Aktüel Her hafta farklı bir camide mihraba çıkıyor! Cuma namazında 550 bin babaya ‘babalık eğitimi’
Aktüel

Her hafta farklı bir camide mihraba çıkıyor! Cuma namazında 550 bin babaya ‘babalık eğitimi’

Çocuk eğitiminde aileler için verdiği derslere sadece kadınların katılması sonrası babalara ulaşmanın yollarını arayan Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Hilmi Eren, 4 yıl önce cuma namazlarında babalara çocuk eğitimi vermeye başladı. Camilerde konuşma yapabilmek için ilahiyat fakültesini de bitiren Eren, her hafta farklı bir camide verdiği eğitimlerle 550 bin babaya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:24:00 -
Her hafta farklı bir camide mihraba çıkıyor! Cuma namazında 550 bin babaya ‘babalık eğitimi’

Milli Eğitim Bakanlığı Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Hilmi Eren, okullarda aile, anne ve baba eğitimleri için seminerler verirken, katılımcıların sadece kadınlardan oluştuğunu fark etti.

Eren, "Çocuk eğitiminde babanın yardım etmek gibi bir görevi yok. Çocuk eğitimi anne ve babanın eşit görevidir" diyerek camilerin kalabalık olduğu cuma vakitlerinde babalara eğitim vermek istedi. Müftülüğün, camilerde konuşma yapabilmesi için ilahiyat fakültesinden mezun olması gerektiğini söylemesi üzerine bu bölümü de okuyan Eren, aralıklarla 4 yıldır İstanbul'daki camilerde cuma vakitlerinde cemaate çocuk gelişimi üzerine sesleniyor. Takım elbisesiyle, sarıksız bir şekilde mihraba çıkması cemaat tarafından ilk başta biraz tuhaf karşılansa da konuşması erkekler tarafından da ilgi gördü.

Kovid- 19 salgınının başlamasıyla ara verdiği eğitimlerine Ataköy'deki Ömer Duruk Camii'nde tekrar başlayan Eren, her cuma kentin farklı yerlerindeki merkez camilerinde cemaatle buluşacak. Eren, 2010'dan bugüne kadar aralıklarla toplamda 4 yıl her cuma farklı bir camide içerisinde pedagojik ve bilimsel tavsiyelerin bulunduğu konuşmalar yapıyor. Ailenin, babalığın ailedeki yeri ve önemi, çocuk eğitiminde babanın konumu, nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaşıyor. Eren bugüne kadar sadece camilerde 550 bin babaya babalık eğitimi verdi.

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