Her gün yeni taktik geliştiriyorlar! Oğlunu hastaneye götüren baba böyle dolandırıldı

Afyonkarahisar’da iddiaya göre kas hastası oğlunu hastaneye getirip götürmek için eski otomobilini daha iyi bir otomobil ile değiştirmek isteyen bir vatandaş hem eski aracından oldu hem de aracını takas etmek isteği galericiye 150 bin TL borçlandı.

Olay Afyonkarahisar’da meydana geldi. 3 yıldır kas hastası olan 11 yaşındaki oğlunu sürekli Eskişehir’deki bir hastaneye getirip götüren İsmail Bostan isimli bir mermer işçisi 1993 model aracının uzun yola dayanamaması nedeniyle bir çözüm arayışına girdi. Afyonkarahisar kent merkezindeki bir galericiye giderek durumun anlatan Bostan, burada daha modelli bir aracı beğenerek hem kendi aracını verdi hem de 150 bin liralık senet imzaladı. İddiaya göre verdiği aracın yerine yeni bir araç alamadığını belirten İsmail Bostan, 150 bin liralık senedinin ise avukata verildiğini ileri sürdü. Dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunan Bostan, galericinin 150 bin TL’lik senedinin yerine motoru arızalı 1994 model araç verdiğini ve 40 bin TL getirmesi halinde senedini geri alabileceğini belirttiğini söyledi. Şimdi bir yandan oğlunun tedavisi için her hafta hastaneye gidip gelmek zorunda kalan İsmail Bostan, bir yandan da galericiye verdiği senedi ödemeye çalıştığını söyledi.