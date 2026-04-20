Her gün yeni skandalları patlayan Yalım'a şok! Ailesi hiç ziyaret etmedi!

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırıldı. Skandallarla gündemden düşmeyen Özkan Yalım'a bir darbe de en yakınlarından geldi.

ÖZGÜR ÖZEL VE YALIM'IN AİLESİ ZİYARET ETMEDİ

Yalım'ın eşi ve ailesinin bugüne kadar herhangi bir ziyarette bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Silivri Cezaevi’nde kalan Yalım’ı son olarak 16 Nisan’da CHP Milletvekili Bülent Tezcan ziyaret etti. Ayrıca CHP’li üst düzey isimlerden Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Ali Gökçek, Zeynel Emre ve Süleyman Bülbül’ün bugüne kadar yalnızca birer kez görüşe gittiği ortaya çıktı.

16 Nisan tarihinden itibaren Özkan Yalım’ı ne ailesinin ne milletvekillerinin ne de avukatlarının ziyaret etmediği öğrenildi.

MAAŞLAR BELEDİYEDEN

Özkan Yalım’ın işletmelerine yönelik yapılan incelemeler, bu kadarına da pes dedirtti. Yalım’a ait pavyon ve otel olmak üzere 4 işletmede çalışan 13 kişinin maaşlarının, belediye kasasından ödendiği ortaya çıktı. Bazı dönemlerde ise personellerden birinin hem belediye hem de şirket üzerinden çift sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı da belirlendi.

ARŞİVDEN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Otel ve pavyonlardan toplanan dijital materyallerin ön inceleme raporu da tamamlandı. Adli bilişim uzmanlarının Magnet Axiom Examine programıyla yaptığı incelemelere göre, Yalım’a ait işletmelerden elde edilen tek bir hard diskte 254 müstehcen görüntü tespit edildi.