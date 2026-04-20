Gündem Her gün yeni skandalları patlayan Yalım'a şok! Ailesi hiç ziyaret etmedi!
Yolsuzluktan tutuklanmasına rağmen metresleri ve her gün ortaya çıkan yeni skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a partisinin yanı sıra ailesinin de sırt döndüğü ortaya çıktı. Eşi ve ailesinden bugüne kadar hiç kimsenin Yalım’ı cezaevinde ziyarete gitmediği öğrenildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırıldı. Skandallarla gündemden düşmeyen Özkan Yalım'a bir darbe de en yakınlarından geldi.

Yalım'ın eşi ve ailesinin bugüne kadar herhangi bir ziyarette bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Silivri Cezaevi’nde kalan Yalım’ı son olarak 16 Nisan’da CHP Milletvekili Bülent Tezcan ziyaret etti. Ayrıca CHP’li üst düzey isimlerden Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Ali Gökçek, Zeynel Emre ve Süleyman Bülbül’ün bugüne kadar yalnızca birer kez görüşe gittiği ortaya çıktı.

16 Nisan tarihinden itibaren Özkan Yalım’ı ne ailesinin ne milletvekillerinin ne de avukatlarının ziyaret etmediği öğrenildi.

Özkan Yalım’ın işletmelerine yönelik yapılan incelemeler, bu kadarına da pes dedirtti. Yalım’a ait pavyon ve otel olmak üzere 4 işletmede çalışan 13 kişinin maaşlarının, belediye kasasından ödendiği ortaya çıktı. Bazı dönemlerde ise personellerden birinin hem belediye hem de şirket üzerinden çift sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı da belirlendi.

Otel ve pavyonlardan toplanan dijital materyallerin ön inceleme raporu da tamamlandı. Adli bilişim uzmanlarının Magnet Axiom Examine programıyla yaptığı incelemelere göre, Yalım’a ait işletmelerden elde edilen tek bir hard diskte 254 müstehcen görüntü tespit edildi.

Özgür Özel'in Özkan Yalım sessizliği: Erdem Atay'dan CHP yönetimine sert sorular
Yüzlerce uygunsuz görüntü depolanmış! Yalım'ın otelinde porno arşivi iddiası
CHP'de Porno skandalı! Özgür Özel'in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım'ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Meslek odası mı, siyasi saha mı? Zıpla zıpla, zıplamayan Özkan Yalım'dır
Barış Yarkadaş'tan CHP yönetimine ağır suçlamalar: "Özkan Yalım karşısında diz çöktüler"
Abdulkadir Selvi Uşak'ta yaşananları Dallas dizisine benzetti: Uşak Belediyesi Dallas, Özkan Yalım da Ceyar!
CHP'li İBB'nin metro yalanına 'pankartlı' isyan: Esenyurt metrosu nerede?
Görüntüler tepki çekti! Evlatlarımızın acısı tazeyken CHP'liler vur patlasın çal oynasın eğlendi
Milli yas ve derin bir keder içerisinde olduğumuz, 10 masum evladımızın şehadetiyle sarsıldığımız o kara günün akşamında, sözde halkın temsi..
Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"
Bölgede sular durulmazken İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayınladığı videoyla adeta ateşle oynuyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ..
