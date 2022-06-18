Her gün yeni bir dehşet: Başıboş köpeğin saldırdığı engelli yaşlı adam hayatını kaybetti
Aydın Çine’de önce başıboş köpek saldırısına uğrayan ardından engelli aracıyla dere yatağına düşen 88 yaşındaki Mehmet Arsoy hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Aydın'ın Çine ilçesi Evciler Mahallesi Evciler Caddesinde engelli aracı ile seyir halindeki Mehmet Arsoy’a, başıboş bir köpek saldırmıştı. Arsoy, saldırıyla birlikte yol kenarındaki dere yatağına düşmüştü.
Buradan çevredeki vatandaşların desteği ile 112 ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılan yaşlı adam, Çine Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Tedavisi sonrasında taburcu edilen Mehmet Arsoy’un akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 6 çocuk babası Arsoy’un cenazesinin yarın Şevketiye Mahallesi’ndeki evinden alınarak Dutluoluk Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği ifade edildi.
Kaynak: Aydın Denge
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