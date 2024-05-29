  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Her gün yedikleri domuz leşini caminin önüne bıraktılar! İşte leş gibi medeni batı
Gündem

Her gün yedikleri domuz leşini caminin önüne bıraktılar! İşte leş gibi medeni batı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 14:36:00 -
Her gün yedikleri domuz leşini caminin önüne bıraktılar! İşte leş gibi medeni batı

İsveç'in Skövde kentinde İslam'a çirkin saldırı gerçekleştirildi. Kentte bulunan bir caminin bahçesine domuz leşi bırakıldı.

İsveç'in Skövde kentinde bir caminin bahçesine domuz leşi bırakıldığı bildirildi.

Skövde Polisinin internet sayfasında yapılan açıklamada, gece yarısı Skövde'deki bir caminin bahçesine domuz leşi bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, etnik grubu kışkırtmaktan ve nefret suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nyheter 24 gazetesinin haberine göre, İsveç'te nüfus oranına göre 2024 yılında en fazla nefret suçunun işlendiği kentin Skövde olduğu kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsveç’te KADIN KILIĞINA GİRMİŞ BİR ŞEYTAN polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı
İsveç’te KADIN KILIĞINA GİRMİŞ BİR ŞEYTAN polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı

Gündem

İsveç’te KADIN KILIĞINA GİRMİŞ BİR ŞEYTAN polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı bitmiyor
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı bitmiyor

Dünya

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı bitmiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim

Kıskançlık, nefret, sevgi, haset gibi sıfatlar Adem Aleyhisselam’dan bu yana değişmedi ve kıyamete kadar değişmeyecek. İlk hasetlik cennette şeytanın Adem aleyhisselâmı, Yeryüzünde ilk hasetlik Kabil in Habil e gaset etmesi. Batının o barbar genleri traşları ne kadar güzel, kıyafetleri ne kadar pahalı olsada aynı. Kuranda Allah Teala onlara a giydirilmiş kütükler diyor. O barbar Viking kanı içlerinde yaşıyor. Dünya ehli ahir zaman Müslümanlarının artık onlara benzemek yerine gerçek doğru Müslümanlar olma Zamanı gelmedi mi?

Abdullah

Domuzun kilosu Türk parasıyla 7tl, tadı aynı dana gibi. O yüzden Avrupa, ABD ve Japonya ucuza protein yiyerek super zeki insanlara dönüşürken biz makarna ve ekmekle sürekli düşen zekaya sahibiz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23