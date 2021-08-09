  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteorolojiden 6 ile gök gürültülü sağanak uyarısı
Korkunç olay! Askerler timsah saldırısında yaralandı
Ali Erbaş'tan Hicri yeni yıl mesajı
Fenerbahçe'de 10 futbolcu topun ağzında!
Ekonomi Her gün tüketiliyor... Fiyatı bir ay içinde yüzde 100 zamlandı!
Ekonomi

Her gün tüketiliyor... Fiyatı bir ay içinde yüzde 100 zamlandı!

Kahve üretimi yetersiz kalınca satıcılar talebi karşılayamadı, fiyatlara bir ay içerisinde yüzde 100 zam geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 10:32:00 -
Her gün tüketiliyor... Fiyatı bir ay içinde yüzde 100 zamlandı!

Satıcılar, fiyatlardaki bu artışın sebebi, ithal edilen kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetler olarak görüyor. Doğal afetlerden dolayı zarar gören kahve bahçelerinden yeterli verim alınamayınca ürün azaldı, talep karşılanamaz hale gelince de fiyatlar arttı.

Satıcılar, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” sözündeki hatırın bu fiyatlardan sonra 80 yıla çıkabileceğini kaydetti.

Eskişehir’de kahve çeşitleri satan aktar Tuncay Tezcan, kahve fiyatlarının bir ay içerisinde yüzde 100 arttığını belirtti. Fiyatların ileri dönemde daha da artacağını düşündüklerini ifade eden Tezcan, “Kahve fiyatları yüzde 100 arttı. Yaklaşk bir ay içerisinde 50-60 TL’den sattığımız kahveler, 100 TL’ye çıktı. Şu andaki gidişata bakacak olursak 120-150 bandına tırmanacak gibi gözüküyor. Özellikle Orta Amerika ve ekvator ülkelerinde yetişen kahvenin oradaki doğal afetler, sel ve heyelanlardan dolayı kahve bahçelerinde büyük hasarlar oluşmuş. Ürün yetersiz olduğu için talep karşılanamıyor, o yüzden fiyat artışları bir anda fırladı” diye konuştu.

Kahve tüketimindeki yaş ortalamasının son yıllarda düştüğünü dile getiren aktar Tuncay Tezcan, yaşanan fiyat artışından sonra bu ortalamanın tekrar yükselmesini beklediklerini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan

içmeyen ölüyormu ? içmeyin fiyat düşer bu kadar basit
  • Yanıtla

Putsavar

saygıdeğer AKİT bu ZAM DEĞİL KÜRESEL FİYAT DÜZENLEMESİ.BREZİLYADA KAHVE FİDANLARINI SOĞUK VURDU.BÜTÜN DÜNYADA FİYATLAR DÜZENLENDİ.BU ZAM FALAN DEĞİL.EKMEĞE SOGANA PATATESE.... KENDİ ÜRETİMİMİZE ZAM OLUR, Kİ ONLARA 20 YILDIR ÇOK CÜZİ ZAM OLDU.KÜRESEL BENZİN,DOĞALGAZ KAHVE GİBİ ÜRÜNLERE ZAM DEĞİL FİYAT DÜZENLEMESİ OLUR.ÜMMETE DOĞRU BİLGİ VERELİM LÜTFEN.YA HAK
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay