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Her gün tüketenler dikkat! Bu hastalığı tetikliyor

Zengin protein olan yumurta doktorların sağlıklı bir yaşam için beslenmemize yumurtanın dahil edilmesini söylüyor. Ama yumurtanın sarısı Doğada en fazla kolesterol içeren yiyeceklerden biridir. Bu yüzden bazı sağlık problemleri var ise yumurta tüketimini sınırlandırmanız gerekiyor yoksa bu hastalığı tetikliyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:48
Her gün tüketenler dikkat! Bu hastalığı tetikliyor

Yapılan araştırmalar sonucu kandaki kolesterol seviyesi ile koroner kalp hastalığı arasında benzer ilişki olduğunu söyledi. Kolesterolü yüksek olan birinin kolesterol seviyesi tedavide düşürülerek kalp hastalığı tehlikesinin azaldığını kanıtlanıyor.

Kalbinizi riske atmayın

Kolesterol seviyesi ve kalp arasında ciddi ilişki var. Kalp hastalığı riski çoğalıyor. Kolesterolü yüksek olanlar damar sertliğine neden oluyor.

Yumurta tüketimi önemlidir. Kolesterolünü yüksek ise doktordan yardım alabilirsiniz.

Kolesterol seviyesine ne derecede yansıdığı önemli

Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu çoğalışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor.

Kolay bir hesap yapmak gerekirse;

Bir yumurtanın vasati 220 mg kolesterol kapsadığını kabul ettiğimizde, bir yumurtanın sarısını yemekle kolesterolün 4-6 mg, LDL kolesterolün ise 3-5 mg kadar çoğalacağını söyleyebiliriz.

İyi ve kötü kolesterolü yükseltir

Yumurta tükettiğimizde hem kolesterol hemde LDL seviyesi yükselir.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:48
  1. LDL
  2. kolesterol
  3. kalp rahatsızlığı
  4. Koroner kalp hastalığı
  5. yumurta
  6. yumurta sarısı

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