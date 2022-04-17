Her gün keten tohumu yerseniz vücudunuzda olabilecek 7 şey! Keten tohumu nasıl tüketilir?

Keten tohumunu tüketmenin en doğru yolu filizlenmiş formdur. Keten tohumunu salatalarda yoğurtta hamur işlerinde yemeklerde kısaca çok alanda kullanmanız mümkündür. Keten tohumu tam bir şifa kaynağıdır. Amerika Ulusal Kanser Enstitüsüne göre keten tohumu.

Keten tohumu kendi başına yoğun lezzete sahip bir gıda olmadığı için tatlı ya da tuzlu tüm tariflere rahatlıkla eşlik edebiliyor.

Keten tohumu ne kadar ve nasıl tüketilir?

Keten tohumunu öğütmenin birçok yolu vardır. Çiğ keten tohumu öğütülmeden yenir mi? Keten tohumu nasıl öğütülür? Tüm detaylar haberimizde...

Keten tohumunu yoğurda yaptığınız smoothielere hamur işlerinize çorbalarınıza evde yaptığınız ekmeğin hamuruna katıp tüketebilirsiniz. Keten tohumları ılık suda 10 dakika veya soğuk suda 2 saat bekletildiğinde tüketilmeye hazır olur.

Faydalı probiyotikler bakımından oldukça zengin olan ev yoğurduyla keten tohumu bir araya geldiğinde çok faydalı olacaktır. Keten Tohumu Nasıl Tüketilir. Bunun için 1-15 yemek kaşığı keten tohumu sıcak su ile ıslattıktan sonra bir süre bekletilir. Eğer keten tohumu yağını kullanacaksanız bu yağın soğuk bölümlerde satıldığından emin olun.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı: '' Kase yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı keten tohumu koyarak hem yoğurdun hem de keten tohumunun besleyici özelliklerinden yararlanabilirsiniz.'' diyor.

Kabızlığa iyi gelir mi?

Keten tohumu özellikle mide-barsak sorunları; kabızlık gibi durumlara karşı kullanılır. Kalın bağırsağın divertiküler sorununa, hemoroide karşı yararlıdır. Kilo kontrolü için tercih edilebilir. Keten tohumu yüksek oranda Omega-3, omega-6, omega-9 yağ asidi içeriğine sahiptir.

Her gün keten tohumu yerseniz vücudunuzda olabilecek 7 şey

Keten tohumunun sağlığa faydaları

1-Kanser riskini azaltır

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, keten tohumunun meme kanseri ve kolon kanserine karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Kanada’da yapılan ve 6.000’den fazla kadını kapsayan bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu yiyenlerin meme kanseri geliştirme ihtimalinin oldukça düşük olduğu bulundu.

Keten tohumu, diğer bitkilerin çoğundan 800 kat daha fazla ligna içeren zengin bir ligan kaynağıdır. Bunlar, kanser riskini azaltmada etkili olan antioksidan ve östrojen özelliklerine sahiptir.

2-Kan basıncını düşürür

Keten tohumunun kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir. Yeni bir çalışma, 6 ay boyunca her gün 30 g keten tohumu tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü buldu. Ayrıca, halihazırda bir çeşit kan basıncı ilacı kullananlara yardımcı olduğu da tespit edildi.

3-Kalp krizi riskini azaltır

Çok sayıda çalışma, keten tohumu tüketiminin inme geçirme riskinin azalmasıyla doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Harvard Public Health School’da yapılan bir çalışma, daha fazla alfa-Linolenik asit (ALA) tüketenlerin kalp krizi geçirme riskinin daha az alfa-Linolenik asit (ALA) tüketenlerden daha düşük olduğunu tespit etti. Ayrıca, 250.000’den fazla kişiyi içeren 27 çalışmanın ayrıntılı bir analizi, ALA alımının kalp hastalığı riskini yaklaşık %14 oranında azalttığını buldu. Keten tohumunda bulunan ALA, vücut tarafından üretilmediğinden diyet yoluyla alınması gereken temel bir yağ asididir.

4-Sindirim sağlığını iyileştirir

Bir çorba kaşığı keten tohumu, hem çözünür hem de çözünmeyen tiplerden oluşan yaklaşık 3 gram lif içerir. Çözünür lif, sindirim oranını yavaşlatır ve böylece kan şekeri ve kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur. Çözünmeyen lif, dışkıya daha fazla su bağlanmasına izin vererek, kütlesini arttırır ve daha yumuşak dışkı oluşumunu destekler

5-Kolesterolü kontrol etmeye yardımcı olur

1990 ve 2008 yılları arasında yayınlanan 28 kişiden oluşan bir araştırma, keten tohumu tüketmenin kandaki kolesterolü düşürdüğünü, kadınlarda ve kolesterolü yüksek olanlarda daha fazla fayda sağladığını gösterdi. Daha fazla araştırma, 3 ay boyunca günde 3 çorba kaşığı keten tohumu tüketmenin “kötü” LDL kolesterolü %20, toplam kolesterolü %17 azaltabildiğini buldu.

Bilim insanlarına göre, bunun nedeni keten tohumunda bulunan yüksek miktardaki liftir. Lif, daha sonra vücut tarafından atılan safra tuzlarına bağlanır. Bu da, kolesterolün, bu safra tuzlarını yenilemek için kandan karaciğere çekilmesine neden olarak kandaki kolesterol seviyelerini düşürür.

6-Kan şekeri seviyesini kontrol altında tutar

Tip 2 diyabet, dünyadaki nüfusun %6’sını etkilemektedir ve kadınlar yüksek risk grubundadır. Keten tohumu ile mücadeledeki etkilerini anlamak için bir aylık bir çalışma yapıldı. Hastaların günlük öğünlerine yaklaşık 20 gram keten tohumu eklendi. Bir ay sonra hastaların kan şekeri seviyelerinde %8 ila %20 düşüş görüldü. Çeşitli araştırmalara göre, keten tohumu tohumunun bu özelliği içinde bulunan çözünmeyen liflerden kaynaklanmaktadır.

7-Kilo kontrolüne yardımcı olur

Keten tohumu açlık hissini bastırmaya yardımcı olur ve gün boyu doygun hissetmenize yardımcı olabilir. Bir çalışmaya göre, bir içeceğe yalnızca 25 gram öğütülmüş keten tohumu eklemek, açlık ve genel gıda alımını bastırabilir. Açlık hissinin azalması, keten tohumlarının çözünür lif içeriğinin bir sonucudur. Sindirim yavaşlar ve iştah kontrolü sağlanır.