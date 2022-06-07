Her gün elma sirkesi tüketmek için 10 harika sebep! | Elma sirkesi tarifi

Ham, organik, süzülmemiş ve pastörize edilmemiş elma sirkesi salatalara sos olarak kullanılmaktan çok daha fazla kullanımaları mevcuttur. İşte her gün elma sirkesi tüketmek için 10 harika sebep:

1. Elma sirkesi saçınızı parlatabilir.

Şampuandan sonra saçlarınız için durulama olarak kullanılabilir, saçınızın güçlendirir ve parlatır. Eski bir şampuan şişesine ½ yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 bardak soğuk su ekleyin. Şampuandan sonra çözeltiyi saçınıza dökün. Etkileyici sonuçlar almak için bunu haftada birkaç kez yapın.

2. Doğal elma sirkesi cildinizin pH’ını düzenler.

Elma sirkesini su ile seyreltin ve pamuklu top ile yüzünüze karışımı uygulayın. Bunu gece duş aldıktan sonra ve sabahları nemlendiricinizi uygulamadan önce yapabilirsiniz. Cilt lekesi, yaşlılık lekeleri veya sivilce izlerinin yok olması için gece boyunca karışımı cilt üzerinde de bırakılabilirsiniz.

Ayrıca siğiller için önerilen bir bileşendir. Siğiller için elma sirkesine bir pamuk top bandırın, ardından pamuk topunu siğil üzerine bir gece bant yardımı ile sabitleyin. Deri, solüsyonla reaksiyona girdiğinde bir miktar şişebilir, ancak bekletmeye devam ederek siğilin düşmesini bekleyin. Siğil düştüğünde, siğilin tekrar oluşmaması için tedaviye birkaç gün daha devam edin.

3. Kilo vermeye yardımcı olabilir.

Günlük kilo yönetimi için yarım litre suya 2 çay kaşığı elma sirkesi tarifi deneyin. Bu karışım gün boyunca yudumlanabilir. Veriler, günlük olarak asetik asit alımının önemli ölçüde kilo verdiğini göstermektedir.

Biyobilim, Biyoteknoloji ve Biyokimya’da yayınlanan 2009 yılında yapılan bir çalışmada, 12 hafta boyunca asetik asit tüketen deneklerde ciddi kilo kaybı yaşadığı ve karın yağında, bel çevresinde ve trigliseritlerde azalma olduğu tespit edildi. Trigliseritleri önlemek istediğimiz kötü kolesterole katkıda bulunur.

4. Tüm iç vücut sisteminizi dengeleyebilir.

Vücut sürekli bir denge durumu elde etmek için çaba gösterir. Elma sirkesi sağlıklı bir alkalin pH seviyesinin korunmasına yardımcı olur. Araştırmalar, yüksek asit seviyelerinin (düşük pH seviyesi) enerji eksikliğine ve daha yüksek enfeksiyon insidansına yol açtığını göstermektedir. Bu nedenle, doğal bir enerji artışı için günde birkaç kez elma sirkesi yudumlayabilirsiniz.

5. Elma sirkesi detoks yapmanıza yardımcı olabilir.

PH’ınızı dengelemenin bir parçası olarak, elma sirkesi vücudun genel bir detoksifikasyonunu sağlar. Araştırmalar elma sirkesinin kardiyovasküler dolaşımın uyarılmasına ve karaciğerin detoksifikasyonuna yardımcı olabileceğini göstermektedir.

6. Lenfatik sisteminiz için harikadır.

Mukusun parçalanmasına ve lenf bezlerinin temizlenmesine yardımcı olur. İster inanın ister inanmayın, araştırmalar, elma sirkesinin mukus ve sinüs tıkanıklığını azaltabilmesi nedeniyle alerjilere yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Alerjilerin etkilerini azaltırken, aynı zamanda sinüs enfeksiyonlarını ve boğaz ağrıları ve baş ağrıları gibi ilgili semptomlarını engellemeye de yardımcı olabilir.

7. Candida’dan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

İnsanlarda pamukçuklara atfedilen candida mantarının bedeninizden atmanıza yardımcı olabilecek doğal enzimler bakımından zengindir . Candida ayrıca yorgunluk, zayıf hafıza, şeker istekleri ve maya enfeksiyonları semptomlarına neden olduğu ifade edilmektedir.

8. Mide ekşimesini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Mide asidini, asit içeren bir sirke ile tedavi etmek, bir oksimoron gibi görünse de, elma sirkesinin düşük asidi düzenlediğini, dolayısıyla mide yanmasını azalttığını öne süren bir araştırma bulunmaktadır. Doğal ilaç uzmanları, 1 çay kaşığı sirke ve ardından bir bardak su içtikten hemen sonra midenizde rahatlama hissetmeniz gerektiğini söylüyor. Ülseriniz varsa, bunun bir rahatlama sağlamayacağını unutmayın.

9. Doğal bir sprey olarak odanızın havasını değiştirebilir.

Tuvaletlerinizi temizleyebilir ve banyonuzun mis gibi elma kokmasını sağlayabilirsiniz. Sadece tuvaletinize dökün ve gece boyunca bekletin daha sonra durulayın. Bulaşık makinelerinde bulaşık deterjanı yerine kullanılabilir. Elma sirkesini 1 bardak suyla karıştırın; bu çözeltiyi mikrodalgaları, mutfak yüzeylerini, pencereleri, bardakları ve aynaları da temizlemek için kullanabilirsiniz.

10. Örümcek damarlarınızı yok edebilir.

Bacaklarındaki mavi ve kırmızı damarları kapatıcı ile gizlemek zorunda mısın? Ne olduklarını ve sık sık onlardan nasıl kurtulabileceğinizi merak ettiniz mi? Bugün, sizi örümcek damarlarının ne olduğunu ve evinizin rahatlığında kendi başınıza nasıl tedavi edebileceğinizi ele alıyoruz.

Örümcek damarları olarak bilinen varikoz veya daha yaygın olarak, genellikle cildinizin hemen altında görünen şişmiş veya bazen bükülmüş damarlar bulunur. Bu damarların bacak yüzeyindeki görünümü çoğu yaş grubunda oldukça yaygındır. Damarlarda, kanın sadece bir yönde yukarı doğru akmasını sağlayan valfler bulunur. Kan bacaklardan kalbe doğru gittiğinde, vanalar geriye doğru akmasını önler. Vücudumuzun düzgün çalışması için bu gereklidir.

Elma sirkesi tarifi

Malzemeler

Elma

Su

Elma sirkesi tarifi nasıl yapılır?

Elmaları küp küp doğrayın. Kavanoza 1/3 oranında meyve, 2/3 oranında su konulmalıdır. Kavanozun ağzını bone veya tülbent ile kapatın. Karanlık bir yerde durmalıdır. 1 hafta boyunca bu karışımı her gün karıştırın. Daha sonra kendi haline bırakın. Meyveler tamamen kavanozun dibine çöktüğünde süzün. Ana oluşması ve sineklenmesini bekleyin. Ara ara kontrol edin. Sirke oluştuğunda şişeleyebilirsiniz.