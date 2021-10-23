Her gün buzlu çay içerseniz bakın ne oluyor! Duyanlar şaşkına dönüyor

Dişlere yeterli bakımın yapılmaması ve düzenli fırçalanmaması sonucu üzerinde oluşan plak tabakası renginin sararmasına neden olur. Kahve, kola gibi içeriğinde yüksek derecede şeker ve asit barındıran içeceklerin fazla tüketilmesi sararmalarına sebep olur.

Hemen hemen herkesin başlıca sorunlarından biri olan sararan 7 günde kurtulmak mümkün.

Sararmış dişler için kullanılan bir diğer çözüm de tuzdur. Tuz renginin açılmasına yardımcı olur. Biraz tuz ve karbonat karıştırılarak ovulabilir. Tuz granülleri aşındırıcı etkisi ile üzerinde bulunan katmanı kaldırmaya yardımcı olur.

Doğal sarı ve mavi/gri diş renkleri ilaç, sigara, yiyecek kaynaklı renklenmelere göre çok daha hızlı beyazlar. Doğal sarı renge sahip genellikle 1–2 hafta içerisinde beyazlar, mavi/gri renkli ise iki katı kadar daha uzun sürer.

Buzlu çay etkisi

Gazlı içecekler diş minelerinizi parçalayabilir. Ancak buzlu çay tüketmek, inci gibi beyaz dişlere kavuşmanıza yardımcı olabilir.

Buzlu çayların çoğu, çileklerde de bulunan ve güçlü ağartma özelliklerine sahip organik bir bileşik olan malik asit içerir. Aynı zamanda tükürük üretimini artırır ve bu da diş çürümesine karşı savaşmaya, renk değişikliğini önlemeye yardımcı olur.