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Dünya Her gün bir köy kayboluyor! İki ülkeden korkutan haber
Dünya

Her gün bir köy kayboluyor! İki ülkeden korkutan haber

Avrupa Birliği’nde aşılamanın en düşük olduğu ülkelerden Bulgaristan ve Romanya’da en yüksek ölüm oranları kaydedilmeye başlandı. Morglarda yer kalmadığı açıklandı. Bükreş Üniversite Hastanesi'nin başkanı Catalin Cirstoiu, "Romanya'da her gün bir köy kayboluyor. Bir hafta ya da bir ay sonra daha büyük kayıplar mı yaşanacak?. Bir şehir mi yok olacak? Nerede duracağız? " dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:33:00 -
Her gün bir köy kayboluyor! İki ülkeden korkutan haber

Koronavirüsle mücadelede aşılamanın etkisini gözler önüne seren bir istatistik verisi yayımlandı. AB sınırları içerisinde en düşük aşılamanın yapıldığı Bulgaristan ve Romanya'da ölüm oranları arttı, morglarda yer kalmadı.

Bulgaristan’da ölüm oranları AB ortalamasının 7 katına çıktı.

Romanya'da ortalama günlük ölüm oranı geçen hafta Portekiz, Fransa veya İspanya'dakinden hala 30 kat daha fazlalaşarak milyonda 23,7'ye ulaştı. Romanya ve Bulgaristan, COVID-19 aşısı ile ilgili yanlış bilgiler sebebi ile en az aşılanma oranlarına sahip.

Morgların COVID-19 ölümleri ile dolmasının ardından Bükreş Üniversite Hastanesi'nin başkanı Catalin Cirstoiu, "Romanya'da her gün bir köy kayboluyor. Bir hafta ya da bir ay sonra daha büyük kayıplar mı yaşanacak?. Bir şehir mi yok olacak? Nerede duracağız? " dedi.

Cristiou, sistemin kırılma noktasına yakın olduğunu söylenirken, mevcut ölüm oranları dikkate alındığında ülke genelinde morglarda ölülerin saklanabileceği yerlerin kalmadığı belirtildi.

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