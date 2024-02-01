Her gün bir kaşık yiyen olanlara inanamıyor

Pekmez denilince hemen hemen herkesin aklına üzün, kuşburnu ve keçiboynuzu gibi pekmez çeşitleri geliyor. Pekmez, içerisinde vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı vücudumuzu koruyor. Peki, pekmez tüketmenin diğer faydaları ne?

DOĞAL ŞURUP

Aslında bir tür sağlıklı şurup olarak da ifade edilen pekmez farklı malzemelerden üretilebiliyor. Genellikle üzün, kuşburnu, incir ya da keçiboynuzu gibi tatlı meyvelerin hem ezilmesi hem de kaynatılması ile elde ediliyor.

İçerisindeki antioksidanlar vücut direncini artırıyor. Bu şekilde özellikle kış aylarında hastalıklara karşı vücudumuzu dirençli bir hale getirebiliyor.

HER GÜN 1 KAŞIK PEKMEZ YEMEK

Uzmanlara göre her gün 1 kaşık pekmez tüketmenin sağlığa ciddi yararları bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre sadece 1 yemek kaşığı pekmezde 29 kalori, 7.11 mg karbonhidrat, 0.13 gram protein, 3.84 mg kalsiyum, 1.08 mg sodyumun yanı sıra A ve C vitaminleri bulunuyor. Yağın da 0 olduğu pekmez için uzmanlar yetişkinlerin 1-2 çocukların ise 1 tatlı kaşığı yemesi gerektiğini ifade ediyor.

Ancak şeker açısından çok zengin olan pekmezin şeker hastaları tarafından tüketilmesi çok fazla önerilmemektedir.

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