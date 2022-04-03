Her gün bir bardak içerek eklem ağrılarınızdan kurtulun! Diz ve eklem ağrılarına ne iyi gelir?

Kemik ağrısı, tıpkı diğer ağrılar gibi kişinin yaşamını derinden etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Çalışma koşulları ya da biyolojik faktörlerden dolayı insanlar, zaman zaman ağrı hissi içindedir. Kısmen ilaçlarla tedavi ilen bu ağrılar, eğer ihmal edilirse kalıcı hale gelerek uzun süre rahatsızlık verir. Rahatsız edici kemik ağrılarını vereceğimiz tariflerle sona erdirebilirsiniz. Ayrıca uzun süre hissedilen tüm kemik ağrıları için mutlaka doktora görünmelisiniz.

Kemik ağrısına ne iyi gelir?

Bitkisel yağlarla masaj

Egzersiz yapmak

Zencefil çayı içmek

Vitaminlerden zengin beslenmek

Papatya çayı içmek

Soya sütü içmek

Her gün bir bardak içerek eklem ağrılarınızdan kurtulun!

Eklem ağrılarınız artrit, gut, osteoartrit sorunlarından ve bazı otoimmün hastalıklarından da kaynaklanıyor olabilir. Bu sağlık problemleri göz ardı edilirse omurilikteki değişiklikler sonucu daha farklı hastalıklara da neden olabilir. Bu yüzden size bu hastalıkları önleyebilecek ve eklem ağrılarınızı iyileştirebilecek faydalı bir bitkisel kürlerinden bahsedeceğiz.

Eklem ağrılarını tedavi eden bitkisel kürün malzemeleri ve faydaları

Sizin de eklem ağrısı şikayetiniz varsa, işte eklem ağrılarını hafifleten, kemikleri ve eklemleri güçlendiren basit bitkisel kürün malzemeleri ve faydaları;

Zencefil; Bağışıklık sistemini güçlendirir, kan dolaşımını iyileştirir ve artriti ortadan kaldırır.

Zerdeçal; Zerdeçal, anti enflamatuar özellikleri yardımıyla osteoarterit ve romatoid arterit sorunlarını giderebilir. Buna ek olarak, zerdeçalın antioksidan özelliği hücrelere zarar veren serbest radikalleri yok eder. Bunun yanında hafif eklem ağrılarına, romatizma ağrılarına ve iltihaplara iyi gelir, ağrıları giderebilir.

Karabiber; İçerdiği zengin besin değerleri ile bağışıklık sistemini güçlendirir, gut hastalığının önlenmesine yardımcı olur. Antioksidan özellikleri ile vücudu toksinlerden arındırır.

Havuç; kemik ve eklem sağlığını iyileştirmek için çok iyi olan vitamin ve besinler açısından zengin bir sebzedir.

Eklem ve kemik ağrılarını yok eden bitkisel kür

Bu içecek çok basit ve hazırlaması çok kolaydır, ancak bir o kadar da çok etkilidir.

Malzemeler:

5-6 orta boy taze havuç

1 tutam öğütülmüş karabiber

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

Hazırlanışı;

Havuçları yıkayıp soyun ve küpler halinde kesin. Sonra tüm malzemeleri bir blendere koyun ve parça kalmayıncaya ve pürüzsüz bir hale gelinceye kadar karıştırın. Ve eklem ağrılarınızı yok edecek bitkisel kür artık hazır.

Ne zaman içilir?

Bu malzemeler bir günlük tüketim için yeterli olacaktır. Kahvaltıdan 30 dakika önce, öğle yemeğinden 30 dakika önce ve akşam yemeğinden 30 dakika önce olmak üzere günde üç öğün 50 ile 60 ml. (yaklaşık yarım çay bardağı) tüketilmesi önerilir.

10 gün içilir, 7-10 gün aradan sonra 10 gün tekrar içilir. Bundan sonra eklem ağrılarınız hafifleyecek ve daha az ağrı hissedeceksiniz. Kronik hastalığınız varsa bu tedavi 2-3 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Diz ve eklem ağrılarına ne iyi gelir?

Diğer yöntemler ise;

Limon kabuklarını kavonoza yerleştirin ve üzerini kaplayacak kadar sızma zeytin yağı dökün. Okaliptüs yapraklarını üzerine yerleştirin. Kavonozun ağrını sıkıca kapatın ve 2 hafta beklemeye bırakın. 2 hafta sonra hazırladığınız karışımı ağrıyan bölgeye (diz,eklem) temiz bir gazlı bez ile sararak uygulayın.

Diz ve eklem ağrılarını tarihe karıştıran kür

Diz ve Eklem ağrıları hayatı çekilmez hale getirebilir. Günlük yaşamımızı olumsuz yönde etkiler. Diz ve eklem ağrıları tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliriz. Dahası, kemikleri güçlendirmek ve hatta iyileştirmek ve eklem ağrılarını hafifletmek için etkili bir yol var. Sadece eski Yunanistan’a özgü bu basit ev yapımı tarife ihtiyacınız var.

Diz ve eklem ağrılarını geçiren eski yunan kürü

Malzemeler

5 çorba kaşığı Keten tohumu

2.5 çorba kaşığı toz susam

1 çorba kaşığı kabak çekirdeği

1 çorba kaşığı ay çekirdeği

yarım kilo çiçek balı

Eski yunan kürü nasıl yapılır, kullanılır?

Malzemeleri büyük bir kapta karıştırın. Karıştırdıktan sonra, karışımı bir cam kavanoz içine dökün. Hatta cam kavanozun içinde karıştırabilirseniz daha kolay olur. 24 saat dolapta bekletin. Daha sonra kürümüz kullanıma hazır!i Kahvaltıdan önce ve öğle yemeğinden önce bir yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

Not: Bu tarif şeker hastalarına önerilmez.