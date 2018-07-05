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Her gün bal yerseniz... Etkisine inanamayacaksınız

Bal mükemmel bir antioksidandır. Balda bulunan antioksidanlar damarların daralmasını önüne geçer. Araştırmaya göre düzenli olarak bal tüketmek stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:36
Her gün bal yerseniz... Etkisine inanamayacaksınız

HER GÜN BAL YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Bal mükemmel bir antioksidandır. Düzenli olarak tükettiğinizde vücudunuzdaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca antibakteriyel özelliğiyle cildi güzelleştirir.

Kilonuza dikkat eden biriyseniz şekerden ve şekerli gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. Fakat bal bunlara dahil değil. Bal metabolizmanızı geliştirir ve kilo vermenize yardımcı olur.

Balda hiç kolesterol bulunmaz. Tam tersine bal kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Günlük bal tüketiminin vücuttaki antioksidan oranında pozitif bir etkisi vardır.

Balda bulunan antioksidanlar damarların daralmasını önüne geçer. Damarların daralması kalp krizine, hafıza gerilemesine ve baş ağrısına yol açabilir. Her gün bir bardak suya birkaç kaşık bal ekleyip yerseniz bütün bunları önleyebilirsiniz.

Araştırmaya göre düzenli olarak bal tüketmek stresle savaşmaya yardımcı olur, hücresel antioksidan savunma sistemini yeniler ve böylece hafızayı güçlendirir. Ayrıca balda bulunan kalsiyum beyin tarafından kolayca alındığı için beynin çalışmasını da pozitif yönde katkı sağlar.

Balda bulunan şeker kanda bulunan insülin seviyesini arttırır.Bu da seratonin salgılanmasını sağlar. Seratonin ise melatonine dönüşür. Melatonin hormonu uyku kalitesini yükseltir.

Güçlü bir antiseptik olan balın her sabah aç karnına bir kaşık yenmesi tavsiye ediliyor. Günde bir kaşık bal sindirim yollarıyla alakalı pek çok hastalığı önlemeyebilir. Ayrıca midenizden geçerken mikropları öldürür, mukoz zarındaki küçük yaraları iyileştirir.

Sarımsağın da antiseptik özelliği ve iyileştirici etkisi vardır. Balın gücü de eklenince etkisi 10 kata kadar artıyor. Ballı sarımsak bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yeterli. 3-4 diş sarımsak ile 1 bardak balı küçük bir kavanoza koyun. Kavanozun kapağını kapatıp birkaç gün beklettikten sonra aç karnına günde bir kaşık yiyin. Hiç olmadığınız kadar sağlıklı ve enerjik hissedeceksiniz.

 

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 20:36
  1. Bal
  2. bal tüketmek
  3. balın faydaları

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